Cagliari-Verona, i convocati di Zanetti: c'è Lovric, out Bowie. Tornano Frese e Mosquera
A poche ore dalla sfida contro il Cagliari, il tecnico dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha diramato la lista dei convocati. Fra gli ultimi arrivati dal mercato è presente Lovric, non c'è ancora invece Bowie. Fuori lista anche Kastanos (dato fra i giocatori in partenza in questo gennaio). Tornano dall'infermeria Frese, Valentini e Mosquera.
L'elenco completo
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo.
Difensori: Valentini, Frese, Lirola, Oyegoke, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Fallou.
Centrocampisti: Serdar, Harroui, Bernede, Niasse, Gagliardini, Al-Musrati.
Attaccanti: Sarr, Orban, Isaac, Mosquera.
