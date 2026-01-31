Verona, Zanetti: "Migliorare nella gestione emotiva nelle gare"

Prima della sfida contro il Cagliari, il tecnico dell'Hellas Verona Paolo Zanetti ha commentato il match su DAZN: "Sicuramente abbiamo dimostrato di esserci incartati nella gestione emotiva del momento. Dall'altra parte, dobbiamo ritagliarci lo spazio per essere protagonisti in Serie A, inseguendo la salvezza. La gara è importante, come tutte le altre visto che il campionato è lungo. Oggi è uno scontro diretto contro una formazione che sta meglio di noi: sarà nostra necessità dimostrare di poter fare meglio. Le scelte? Perilli ha fatto bene e merita di essere titolare, così come mi fa piacere il recupero di Valentini".