Cagliari, Ze Pedro: "Mina è molto importante per me, mi aiuta anche con la lingua"

Ze Pedro, difensore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Fiorentina: "Mina è molto importante per integrami e farmi crescere, mi aiuta anche con la lingua perché parla portoghese e sono molto grato a lui per questo: è un giocatore con grande esperienza internazionale che ha giocato in club importanti e dal quale posso imparare tanto".