Cagliari, Ze Pedro: "Mina è molto importante per me, mi aiuta anche con la lingua"
TUTTO mercato WEB
Ze Pedro, difensore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Fiorentina: "Mina è molto importante per integrami e farmi crescere, mi aiuta anche con la lingua perché parla portoghese e sono molto grato a lui per questo: è un giocatore con grande esperienza internazionale che ha giocato in club importanti e dal quale posso imparare tanto".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Le più lette
4 Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile