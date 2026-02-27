Live TMW Cagliari, Zé Pedro: "Volevo essere pronto per aiutare la squadra"

Ore 22.55 - Tra pochi minuti il difensore rossoblu Zé Pedro parlerà in conferenza stampa al termine di Parma-Cagliari.

Ore 23.42 - Inizia la conferenza stampa.

In tribuna abbiamo fatto difficoltà a descrivere la tua prestazione. Cosa è cambiato dopo l'infortunio?

"Mi sono adattato, venivo da una squadra che giocava in modo diverso, da un altro campionato. Ora sono più consapevole di come gioca la squadra e spero di dare continuità".

Pisacane ha detto che hai dimostrato la tua forza anche quando eri infortunato.

"Dobbiamo lavorare ed essere pronti per migliorare il più rapidamente possibile. Volevo essere pronto per aiutare la squadra: è stato difficile e ora sto raccogliendo i frutti del mio lavoro. Devo ringraziare lo staff, i miei compagni che mi sono sempre stati accanto".

Ore 23.45 - Termina la conferenza stampa.