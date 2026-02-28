Cagliari, Zè Pedro: "Un punto fondamentale, oggi era importante non perdere"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il difensore del Cagliari Zé Pedro ha commentato così il pareggio al Tardini contro il Parma:

Un punto comunque importante dopo una partita complicata. Cosa vi lascia una gara così?

"Chiaramente l'obiettivo erano i tre punti, non sono arrivati perché il Parma è riuscito a pareggiare. Però è un punto comunque importante, perché è fondamentale continuare a sommare e accumulare punti per arrivare all'obiettivo finale che è la salvezza. Oggi era importante non perdere in trasferta contro un diretto avversario".

Altra grande partita in fase difensiva. Stai crescendo tanto, lo senti anche tu?

"In questo momento sento di riuscire a crescere giornata dopo giornata, partita dopo partita, anche perché capisco sempre di più le indicazioni dell'allenatore e i miei compagni, come integrarmi all'interno della squadra. Sono contento perché sono comunque in un percorso di crescita e sono contento della stagione che sto facendo".