Cagliari, Pisacane: "Folorunsho? Una prodezza. Zé Pedro è un leader silenzioso"
Nel corso della conferenza stampa successiva al pareggio di Parma per 1-1, Fabio Pisacane tecnico del Cagliari, ha parlato della prestazione, oltre che del bellissimo gol, di Michael Folorunsho e di Zé Pedro:
"L'ho baciato prima di entrare per dargli il bentornato, lui ci ha dato una prodezza ma non è nuovo a questo tipo di gol.
Zé Pedro? Faccio complimenti ad Angelozzi, viene da un club importante come il Porto e non me ne sorprendo. Mi ha colpito molto la sua serenità. Anche nel periodo in cui è stato fuori, è un leader silenzioso, fa parlare il campo. Anche Farioli era dispiaciuto per la sua partenza. Noi siamo stati felicissimi di accoglierlo e siamo felici del suo rendimento".
