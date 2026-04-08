Cairo ha incassato 231 milioni dalle sue società, ma dal 2005 ne ha investiti 80,7 nel Torino

Il clima intorno a Urbano Cairo non è dei migliori, con i tifosi del Torino che lo stanno contestando duramente ormai da anni. Il presidente granata è tornato a far parlare di sé recentemente anche per le indiscrezioni su un possibile interesse per la cessione del club. Dal momento in cui ha acquistato la società piemontese fino all'ultimo bilancio disponibile, quello del 2024, ha versato circa 80,7 milioni di euro. A riportarlo è CalcioeFinanza.it.

Il fatturato aggregato che è stato generato dal Torino è superiore a 1,3 miliardi di euro, ma con un risultato netto cumulato negativo per circa 87,6 milioni. L'equilibrio è evidente ed è uno specchio dell'oculata gestione, che però è da inquadrare all'interno di un discorso più ampio. Cairo ha percepito stipendi per 34,6 milioni di euro nello stesso arco temporale dalla RCS MediaGroup e Cairo Communication, ma ciò che stona è un altro dato.

La holding UT Communications, che controlla le partecipazioni nelle società quotate, tra il 2005 e il 2024 ha incassato dividendi per 196,4 milioni di euro, generando utili per circa 170,1 milioni di euro, che però non sono stati redistribuiti, anzi. La holding ha attuato una politica estremamente prudente, con una sola distribuzione di riserve pari a 2,4 milioni nel 2008, come emerge dai bilanci della società. Il risultato è visibile nella crescita del patrimonio netto, passato da 17,5 milioni nel 2005 a 198 milioni nel 2024. Ciò che balza subito agli occhi è che i versamenti per il Torino sono stati pari a 80,7 milioni di euro, mentre ha incassato 231 milioni. Questo, e non solo, ha scatenato l'ira dei tifosi.