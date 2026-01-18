TMW Cairo: "Mi aspettavo molto meglio stasera. Mercato? Arriva Obrador e ci sono altre cose"

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, si è fermato a parlare coi media dopo la sconfitta casalinga con la Roma. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW tra campo e mercato: "Speravo nel 'non c'è due senza tre', ma stasera la Roma ha fatto molto meglio di noi. Rispetto all'Olimpico abbiamo giocato in modo diverso, aggredendoli meno e lasciando loro troppi spazi. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni, ma poi ci siam persi Dybala e abbiamo preso gol. Mi aspettavo molto meglio sinceramente".

Sui risultati peggiori in casa rispetto alle trasferte: "Non penso che lo stadio influenzi in negativo i risultati. Tra le partite perse, ricordiamoci che c'è anche la gara stradominata col Cagliari. Dobbiamo certamente utilizzare di più il nostro campo e l'appoggio dei nostri tifosi".

Sul mercato: "Arriverà Obrador del Benfica, stasera ha visto la partita con noi e deve solo firmare. Poi abbiamo anche altre cose che, appena avremo concretezza, vi annunceremo".

Su Biraghi e gli altri epurati: "In questo momento il mister ha fatto una scelta di questo genere, dopodiché vediamo... È anche giusto per alcuni avere l'opportunità di giocare di più".

Sull'assenza di Zapata: "Zapata ha lasciato il ritiro per un motivo personale, sono cose sue. Il mercato non c'entra".