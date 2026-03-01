TMW
Vittoria all'esordio per D'Aversa, Cairo commenta con 10 parole: "Sono contento, arrivederci"
TUTTO mercato WEB
Il Torino torna alla vittoria grazie al 2-0 casalingo sulla Lazio, nella 27esima giornata di Serie A. Un successo firmato Simeone e Zapata, i due attaccanti scelti da Roberto D’Aversa - all'esordio sulla panchina granata - per partire dal primo minuto. Tre punti fondamentali per il Torino che sale adesso a 30 punti in classifica.
Dall'altra parte, un Urbano Cairo che - a differenza del solito - non si è intrattenuto più di tanto nei commenti post partita. Anzi, lasciando lo stadio Olimpico Grande Torino, il presidente granata ha usato soltanto dieci parole e un laconico: "Un saluto. Sono contento, niente di particolare da dire. Arrivederci".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"