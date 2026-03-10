Torino, minacce a Cairo. La Stampa in prima pagina: "La deriva violenta del tifo"

Nuova ondata di ostilità verso il presidente del Torino, Urbano Cairo. Nelle ultime ore, i centri di Masio, Abazia e Quattordio, nell'Alessandrino, sono stati tappezzati di scritte e adesivi contenenti insulti e minacce di morte contro il patron granata. Il raid vandalico ha colpito i muri delle case e la cartellonistica stradale agli ingressi dei paesi, suscitando la ferma indignazione di cittadini e amministratori locali. I messaggi, definiti particolarmente violenti, segnano un preoccupante inasprimento della contestazione nei confronti della presidenza. "La deriva violenta del tifo", la riflessione posta in taglio alto e in prima pagina da La Stampa.

Attilio Romero, presidente del Torino dal 2000 al 2005, di recente ha parlato della gestione Cairo: "Ha stabilizzato la società dal punto di vista economico, e non è facile. Sportivamente però il Toro ha galleggiato tra il decimo e il dodicesimo posto. E' presto per poter dire se il nuovo allenatore possa cambiare il club. La prima partita contro la Lazio ha riallineato tutto ma i biancocelesti erano decimati e quella vittoria non fa testo. Vediamo le prossime partite, quella di stasera con il Napoli non è certo l'ideale".