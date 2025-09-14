Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calabria: "Italiano ha un grande futuro. Milan? Serviva un allenatore come Allegri"

Calabria: "Italiano ha un grande futuro. Milan? Serviva un allenatore come Allegri"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:15
di Paolo Lora Lamia

Quella tra Milan e Bologna è senza dubbio una delle partite più interessanti della 3^ giornata di Serie A, la prima dopo la pausa per le Nazionali. Per parlare di questo match non c'è persona migliore di Davide Calabria, doppio ex intervistato da La Gazzetta dello Sport. Con i rossoblù ha conquistato una Coppa Italia nella passata stagione, sotto la guida di Italiano: "Persona energica, percepisci che ha l'amore per il calcio. Ha un grande futuro davanti a sé".

Detto del Bologna il focus non può che spostarsi sul Milan, reduce da un'annata deludente chiusa fuori dalle coppe europee: "Tiferò sempre per loro. Ovviamente guardo le partite e poi magari le commento con gli ex compagni. Non è piacevole vedere il Milan fuori dall'Europa ed è chiaro che qualcosa lo scorso anno non ha funzionato. Questa squadra merita di stare in Champions".

Per ripartire con un nuovo ciclo, la società ha scelto Massimiliano Allegri: "Da ragazzino mi sono allenato 2-3 volte con lui, l'ho sempre ammirato e sono contento che sia tornato al Milan. E' un tecnico competente e capace, con grande intelligenza ed esperienza. Il Milan aveva bisogno di un allenatore di spessore come lui, ho fiducia nel suo lavoro e sono sicuro che farà una grande stagione".

