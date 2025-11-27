Europa League, i risultati delle gare delle 21: Lione tennistico. Calabria, gol decisivo
Di seguito i risultati delle partite delle 21 di Europa League. Il Lione gioca a tennis contro il Maccabi Tel-Aviv con Tolisso che si porta a casa il pallone. Davide Calabria decisivo col Panathinaikos, vincente contro lo Sturm Graz, Nottingham che travolge il Malmo e segna l'ex viola Milenkovic.
Betis - Utrecht 2-1
42'Cucho Hernandez (B), 50' Ezzalzouli (B), 55' Rodriguez (U)
Bologna - Salisburgo 4-1
26' Odgaard (B), 33' Vertessen (S), 51' Dallinga (B), 53' Bernardeschi (B), 86' Orsolini (B)
Go Ahead Eagles - Stoccarda 0-4
20' e 35' Lewelling, 59' El Khannouss, 90' + 3 Bouanani
Genk - Basilea 2-1
14' Oh Hyeon-Gyu (G), 45' + 2 Karetsas (G), 57' Otele (B)
Maccabi Tel-Aviv - Lione 0-6
4' Abdner Vinicius, 25', 51' e 54' Tolisso, 35'rig. Niakhate, 62' Karabec
Nottingham Forest - Malmo 3-0
27' Yates, 44' Kalimuendo, 59' Milenkovic
Panathinaikos - Sturm Graz 2-1
18' Swiderski (P), 34' Kiteishvili (S), 74' Calabria (P)
Rangers - Braga 1-1
45' + 3 rig. Tavernier (R), 69' Martinez (B)
Stella Rossa - FCSB 1-0
50' Bruno Duarte