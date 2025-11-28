Calabria decisivo col Panathinaikos, il 1° gol europeo della sua carriera è una magia. Il video
C'è sempre una prima volta, anche per Davide Calabria. L'ex terzino e capitano del Milan nella serata di ieri ha infatti deciso il match tra il suo Panathinaikos e lo Sturm Graz in Europa League. Come? Con il suo primo gol con la maglia del club greco, ma più in generale con la prima rete in carriera in una competizione europea.
Una rete bellissima, per altro, condita da un sombrero e da un preciso tiro di esterno all'incrocio dei pali. Il Panathinaikos - adesso a nove punti in classifica - ha superato 2-1 lo Sturm Graz: prima del gol di Calabria al 74', ad aprire le marcature per i greci era stato l'ex Verona Swiderski (18'), prima del momentaneo pareggio di Kiteishvili al 34'.
In carriera, prima di ieri, Calabria aveva segnato 9 gol in Serie A (in 221 presenze) e 1 rete in Coppa Italia (24 presenze).
Guarda il video con il gol di Calabria in Panathinaikos-Sturm Graz!
