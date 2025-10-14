Calaiò: "Simeone può arrivare in doppia cifra. Baroni? Non si può mettere in discussione ora"

Emanuele Calaiò ha esordito con il Torino nel calcio professionistico e conosce benissimo l'ambiente granata. Intervistato da Tuttosport, è stato sollecitato sul tema attaccanti e dalla dipendenza dei piemontesi da Giovanni Simeone: "Ha avuto un grandissimo impatto, ma non avevo dubbi", sottolinea l'Arciere. L'ex centravanti ha sottolineato l'importanza della fiducia che è stata riposta in lui, che a Napoli aveva ormai perso.

Calaiò non esclude traguardi importanti per l'ex Genoa: "Può tranquillamente arrivare in doppia cifra, lo vedo sereno e in campo si nota. È perfetto per una piazza viscerale come quella torinista". Per il 43enne comunque non è da escludere la presenza in campo insieme a Duvan Zapata, che è capace di girargli intorno e attaccare la profondità. Per lui possono sposarsi bene e dar vita a una coppia importante.

Calaiò si sbilancia pure su Marco Baroni, che ha avuto 15 anni fa al Siena, e racconta che già a quei tempi lo aveva colpito e si era convinto che avrebbe potuto fare una bella carriera. L'ex attaccante ha dichiarato di stimare tantissimo Baroni: "Resto fiducioso possa imprimere la sua filosofia di calcio pure al Torino. Va sostenuto e supportato, non si può mettere in discussione dopo 6 giornate di Serie A".