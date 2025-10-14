Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Immobile verso il rientro: Cagliari o Fiorentina nel mirino, ma il Bologna non vuole forzare

Buone notizie per Vincenzo Italiano e per tutto il Bologna: Ciro Immobile è vicino al rientro. L’attaccante del Bologna, fermo da oltre sette settimane per una lesione al retto femorale destro rimediata nel derby d’esordio contro la Roma lo scorso 23 agosto, potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo già nei prossimi giorni. Oggi, alla ripresa delle sedute a Casteldebole, lo staff medico rivaluterà le sue condizioni fisiche per programmare l’ultima fase del recupero.

L’obiettivo di Immobile è chiaro: tornare tra i convocati per la trasferta di domenica a Cagliari. Una possibilità non così remota, ma considerata ancora prematura dal club, che preferisce non correre rischi per evitare ricadute. Più realistico, secondo il Corriere dello Sport, pensare a un ritorno per la sfida del 26 ottobre contro la Fiorentina, gara in cui l’attaccante potrebbe finalmente ritrovare il campo e dare una mano in un momento fitto di impegni.

Intanto Italiano ha ritrovato diversi giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali: Skorupski, Vitik, Ferguson e Moro sono già a disposizione, mentre Orsolini, Cambiaghi, Freuler e Holm torneranno domani. Giovedì sarà il turno di Heggem e Lucumí. Tutti verranno valutati in vista della sfida alla Sardegna Arena.

