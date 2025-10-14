Ufficiale Juventus Next Gen, arriva il rinnovo per Turco: nuova scadenza fissata al 2028

Giornata di rinnovi in casa Juventus, per quel che concerne la formazione Next Gen: il club bianconero, infatti, ha annunciato il rinnovo contrattuale del centrocampista classe 2005 Stefano Turco, che con la società torinese ha prolungato l'accordo fino al 30 giugno 2028.

A rendere noto il tutto, la stessa Juventus, con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente:

"Momento da ricordare per Stefano Turco.

Il laterale bianconero, infatti, ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, legandosi al Club fino al 30 giugno 2028.

Classe 2005, Stefano è bianconero da tanti anni ormai, dall'estate del 2019 per la precisione, e dopo la trafila nel Settore Giovanile nella passata stagione ha giocato la sua prima stagione nel professionismo con la maglia della Next Gen dopo oltre cinquanta apparizioni in Primavera tra tutte le competizioni – anche se la prima gara ufficiale tra i professionisti l'ha giocata il 4 ottobre 2023 in Coppa Italia Serie C subentrando nei minuti finali nel Primo Turno contro la Pro Vercelli".