Contestazione pesante: i tifosi del Milan chiedono le dimissioni di Furlani. Ma Cardinale…

Non è stata la sconfitta contro il Sassuolo, per quanto pesante possa essere stata, a generare tutto. Le radici affondano nei mesi scorsi e nelle scorse stagioni, vissute spesso tra tante delusioni vedendo gli altri, soprattutto l’altra parte di Milano, godere e festeggiare trofei. Fatto sta che, oggi, nel mondo Milan, c’è voglia di contestazione verso l’operato della proprietà, in particolare verso Giorgio Furlani, denominatore comune, all’interno del management rossonero, di quattro anni passati tra disastri e illusioni.

I tifosi chiedono le dimissioni

Sui social, addirittura, è nata una petizione per chiedere le dimissioni dell’amministratore delegato. Evidentemente, non basterà: il Milan non è un ente pubblico e un privato non si piegherà al volere di qualche firma, ma è chiaro che, in questo clima, non sarà semplice finire la stagione cercando l’accesso alla Champions League e non sarà semplice impostare il calciomercato con serenità.

La sensazione

Secondo Carlo Festa, giornalista esperto di finanza del Sole24Ore, però, Furlani è destinato a rimanere ancora in rossonero: “La mia impressione è che Furlani resterà anche il prossimo anno come Amministratore Delegato del Milan perché a Cardinale non interessano tanto i risultati quanto la gestione economica della squadra. In questo Furlani è stato davvero bravo. I risultati sportivi gli interessano relativamente a Cardinale, e quindi credo che i manager non cambieranno”. Non ne saranno felici i tifosi del Milan.