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Liverpool, Slot sincero: "Alisson? Non vogliamo rischi. Salah merita un grande addio"

Liverpool, Slot sincero: "Alisson? Non vogliamo rischi. Salah merita un grande addio"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:41Calcio estero
Yvonne Alessandro

Il futuro di Alisson Becker e le condizioni fisiche di Mohamed Salah sono stati i temi principali trattati in conferenza stampa da Arne Slot, allenatore del Liverpool, in vista del big match contro il Manchester United, con in palio il terzo posto in Premier League questa domenica. Il portiere brasiliano, tuttavia, sta entrando nell'ultimo anno del suo contratto ed è stato accostato alla Juventus, dunque potrebbe salutare Anfield a breve. Il 33enne è attualmente fermo per infortunio e i tifosi temono che possa aver già giocato la sua ultima partita con i Reds, alle prese con i sentimenti contrastanti per la decisione dell'egiziano ex Roma e Fiorentina di lasciare una volta per tutte il club a fine stagione.

Anche Salah è ai box per un infortunio al bicipite femorale, ma recentemente lo stesso Liverpool ha rassicurato gli animi, riferendo si tratti di un "lieve infortunio muscolare" e che dovrebbe essere pronto a tornare prima della fine del campionato. "Alisson? Non si è ancora allenato con noi, ma è molto vicino a farlo", ha detto Slot ai giornalisti. "Oggi lo staff medico ci dirà se potrà allenarsi già in giornata. Non vogliamo correre rischi. C'è differenza tra un giocatore di movimento e un portiere per quanto riguarda i tempi di rientro: i primi devono correre molto di più".

Sul ritorno di Salah: "Lavora sempre in modo incredibile durante la stagione, sia quando è in forma che quando è infortunato, per tornare il prima possibile. Di solito recupera prima degli altri giocatori. Ha un piccolo infortunio e ci aspettiamo, e abbiamo bisogno, che torni per la parte finale della stagione, ma non per domenica". Dunque il 33enne egiziano salterà la sfida contro lo United. "È un grande sollievo che l'infortunio sia lieve e che possa giocare per noi e al Mondiale. Se c'è un giocatore che merita un grande addio, quello è Mo", ha concluso Slot, riguardo la possibilità che Salah avrà di salutare per bene i tifosi che lo hanno incoronato re negli ultimi 9 anni di gioie, trionfi e trofei all'ombra di Anfield.

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