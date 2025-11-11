Salernitana, Donnarumma: "Villa, momenti di grande paura. Rivedrò episodi arbitrali"

Moderatamente soddisfatto per il punto conquistato contro il Crotone all’Arechi, il portiere della Salernitana, Antonio Donnarumma, ha commentato nel post-gara il pareggio per 0-0 maturato nella 13ª giornata del girone C di Serie C. “Sapevamo che era una gara difficile, l’avevamo preparata bene. Il Crotone ha tenuto ma dobbiamo continuare su questa strada. Sicuramente i due infortuni iniziali ci hanno condizionato, anche se chi è subentrato ha fatto la sua parte. L’importante è che Luca Villa stia bene dopo il grande spavento. Parata su Zunno? Mi sono fatto trovare pronto su quel tiro, menomale. Non ho visto bene da lontano gli episodi valutati al Var, me li rivedrò con calma. Dobbiamo fare la differenza come squadra, sia in fase difensiva che offensiva.

Vi dico comunque che l'episodio di Villa ha creato una certa preoccupazione. È stato un brutto spavento. Mi sono catapultato per prendere la barella, mi hanno detto che non mi avevano mai visto correre così veloce. Per fortuna Luca sta bene e gli esami hanno dato esito negativo. Dalla prossima tutti insieme vogliamo fare meglio. I tifosi anche oggi hanno capito che abbiamo dato l’anima fino alla fine. Non pensiamo alla vetta, ma alla prossima gara, una alla volta, puntando sempre ai tre punti.”