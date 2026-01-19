Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 gennaio

INTER, ULTIMATUM A MLACIC. LAZIO SU GIOVANE, DYBALA SI ALLONTANA DALLA ROMA -

L’Inter continua a monitorare con attenzione la situazione legata a Branimir Mlacic, ma una trattativa che sembrava ormai avviata verso la conclusione ha improvvisamente rallentato. Il club nerazzurro aveva già definito i contorni dell’operazione, trovando un’intesa di massima con l’Hajduk Spalato sulla base di un accordo complessivo da 5 milioni di euro. L’idea dell’Inter era chiara: chiudere subito l’affare e lasciare il difensore in Croazia fino al termine della stagione, prima dell’approdo definitivo alla Pinetina. Tutto, però, è rimasto sospeso per l’unico vero nodo della trattativa: il sì del giocatore.

A innervosire la dirigenza interista è stato soprattutto il comportamento del calciatore, apparso poco convinto e protagonista di una scelta che ha cambiato gli equilibri. Nel pieno del negoziato, Mlacic ha infatti deciso di cambiare rappresentante, affidandosi a Fali Ramadani. Una mossa che a Viale della Liberazione non è piaciuta affatto. L’Inter ha chiarito di non voler rivedere né cifre né condizioni, ribadendo la propria proposta e fissando una deadline precisa: senza una risposta positiva entro oggi, l’operazione verrà considerata chiusa.

Al momento - riporta Sportmediaset - la trattativa è dunque congelata, con il club nerazzurro che ha iniziato a guardarsi intorno. Tra i profili alternativi valutati c’è Leon Jakirovic, giovane difensore ritenuto più vicino all’acquisto e, soprattutto, più deciso a dire sì. L’affare Mlacic non è ancora definitivamente saltato, ma il clima che si respira non lascia spazio a grandi ottimismi.

Lazio e Hellas Verona stanno valutando una soluzione comune per rafforzare le rispettive rose, con l’ipotesi di uno scambio che prende sempre più forma. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club biancoceleste starebbe pensando a una proposta che includa un conguaglio economico più il cartellino di Reda Belahyane per arrivare a Giovane.

I contatti tra le parti proseguono. Per il centrocampista, approdato alla Lazio appena un anno fa proprio dal Verona, si tratterebbe di un ritorno in gialloblù

Se Malen ha rubato la scena, le luci della ribalta però vanno condivise con chi ha confezionato l'assist per il suo primo gol. Oltre ad essere andato anche a segno contro il Torino per chiudere il match 2-0 con vittoria della Roma. Parliamo ovviamente di Paulo Dybala, attaccante argentino che sulla trequarti e a tu per tu con i granata ha dato spettacolo con colpi di genio e giocate a rompere gli equilibri. Sfoggiando anche un'intesa innata con il neo arrivato olandese.

Premiato come MVP della partita da gol e assist, che lo rendono il primo giocatore straniero a prendere parte ad almeno 200 gol nelle ultime 20 stagioni di Serie A dalla stagione 2006/07. Eppure, a 32 anni e con il contratto in scadenza, il futuro è un tema troppo importante del quale non parlare: "L'Italia per me è qualcosa di unico, rappresenta quasi metà della mia vita. La prossima sarà la partita numero 600 della mia carriera, ho vissuto tantissime cose e questo paese sarà sempre speciale per me. Non so quanto rimarrò, ma me la godo fino al massimo".

Dybala percepisce uno stipendio corposo dalla Roma, di oltre 6 milioni di euro netti a stagione, con contratto tuttavia in scadenza il 30 giugno del 2026. Del rinnovo però non ve n'è traccia nemmeno a sei mesi dalla deadline. Infatti, come rivelato da TMW negli ultimi giorni, in caso di un'offerta ritenuta congrua la Roma valuterebbe la cessione della Joya anche in questa finestra di gennaio. Ci sono già state prime avances per il fantasista, da Brasile e Arabia Saudita.

La lotta per restare in Ligue 1 entra nel vivo e il Paris FC ha deciso di giocare d’anticipo sul mercato. La neopromossa parigina, attualmente quindicesima in classifica e attesa dalla delicata sfida con il Nantes, non può più permettersi passi falsi: i risultati altalenanti delle ultime settimane hanno evidenziato limiti strutturali, soprattutto in mezzo al campo, e una pericolosa discontinuità offensiva.

Per questo la dirigenza ha accelerato le manovre invernali, già concretizzate con gli arrivi di Lucas Koleosho e Marshall Munetsi. Il primo porta fantasia e strappi sugli esterni, il secondo esperienza e temperamento. Segnali chiari di una strategia orientata all’impatto immediato, ma non ancora sufficienti per colmare tutte le lacune individuate dallo staff di Stéphane Gilli.

Il prossimo obiettivo è Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, di proprietà dell’Inter, sta vivendo mesi complicati dopo il prestito estivo al Torino, esperienza che non ha rispettato le attese. Con i granata pronti a interrompere anticipatamente l’accordo, il classe 2002 dovrebbe rientrare a Milano, dove ha un contratto fino al 2028. I nerazzurri, però, sono aperti a una cessione definitiva già in inverno, valutando anche la formula del prestito con diritto di riscatto.

Come riferito da Foot Mercato, il Paris FC osserva con attenzione, consapevole della concorrenza di club italiani come Genoa, Bologna e Cagliari, oltre a sondaggi da Germania e Turchia. La posta in palio è alta: per i parigini, Asllani potrebbe essere l’uomo giusto per dare ordine e qualità a una squadra che ora ha un solo obiettivo, la salvezza. E il mercato, stavolta, non ammette errori.

LIVERPOOL A CACCIA DI RINFORZI. CHELSEA SU JACQUET DEL RENNES - In Premier League si prepara una possibile trattativa destinata a far rumore. Il Liverpool avrebbe infatti messo nel mirino Micky van de Ven, centrale olandese del Tottenham che in questa stagione si è imposto come uno dei difensori più affidabili e completi del campionato.

Il classe 2001 è sotto contratto con gli Spurs fino al 2029 e rappresenta uno dei punti fermi del progetto tecnico del club londinese, che non ha alcuna intenzione di privarsene a cuor leggero. Eppure, secondo quanto riportato da Fichajes, i Reds sarebbero pronti a fare sul serio, mettendo sul tavolo una proposta da circa 90 milioni di euro pur di convincere il Tottenham ad aprire alla cessione.

Dal canto suo, Van de Ven guarderebbe con interesse a una nuova sfida. L’idea di approdare ad Anfield, giocare al fianco di campioni affermati e competere stabilmente per i principali trofei rappresenterebbe un’occasione difficile da rifiutare. A Liverpool lo considerano il profilo ideale per raccogliere in prospettiva l’eredità di Virgil van Dijk anche in chiave nazionale.

Molto dipenderà dalla posizione degli Spurs, che dovranno decidere se resistere all’assalto o valutare una cessione record. Di certo il Liverpool è alla ricerca di un rinforzo di primo livello per la difesa e l’olandese risponde perfettamente all’identikit tracciato da Anfield.

A Stamford Bridge si guarda con decisione alla Ligue 1 per rinforzare la difesa. Il Chelsea ha messo nel mirino Jeremy Jacquet e ha accelerato i tempi per provare a portare a Londra uno dei profili più interessanti del campionato francese. I contatti con il Rennes sono entrati nel vivo e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’accordo personale con il centrale classe 2005 è già stato raggiunto.

Il difensore ventenne ha dato piena disponibilità al trasferimento e sul tavolo c’è già un contratto pronto, ma resta da superare l’ostacolo più delicato: la valutazione del cartellino. Il Rennes, infatti, punta a realizzare una cessione record, fissando l’asticella intorno ai 65 milioni di euro. L’offerta dei Blues, al momento, è ancora più bassa, ma la trattativa è entrata in una fase calda.

Un segnale chiaro arriva dal viaggio di una delegazione del Chelsea in Francia, con l’obiettivo di avvicinarsi alle richieste del club bretone e provare a chiudere l’operazione già in questa finestra di gennaio. Rientrato dal prestito al Clermont, Jacquet si è imposto come punto di riferimento del Rennes: fisico dominante, personalità e qualità nell’impostazione lo rendono un profilo perfetto per il calcio moderno. Se il Chelsea riuscirà a colmare la distanza economica, potrà assicurarsi uno dei difensori più promettenti della Ligue 1.

Il giovane talento argentino Santino Andino stavolta lascia il Godoy Cruz per approdare in Europa. L'attaccante 20enne, che un anno fa era stato attenzionato dall'Inter e che in questa sessione di mercato è stato accostato anche al Como, ha firmato con il Panathinaikos. Nuovo rinforzo dunque per l'ex tecnico di Inter e Napoli, Rafa Benitez.

Santino Andino potrebbe fare il suo debutto ufficiale nel calcio greco il prossimo fine settimana, quando il Panathinaikos affronterà Atromitos. Inoltre, giovedì 29, il Panathinaikos ospiterà la Roma in l'Europa League, dunque i giallorossi avranno un ostacolo in più fra i rivali.

Ufficiale l'arrivo di Claudio Echeverri al Girona dopo la mancata affermazione del fantasista di proprietà del Manchester City al Bayer Leverkusen. Solo sei presenze per lui in Bundesliga, che cerca dunque il rilancio con un prestito in Spagna.

Questo il comunicato del club iberigo: "Il Girona FC ha concordato l'arrivo di Claudio Echeverri. Il calciatore argentino arriva in questo mercato invernale fino alla fine della stagione in corso.

Il centrocampista offensivo è di proprietà del Manchester City e in questa prima parte della stagione ha giocato in prestito al Bayer Leverkusen.

Internazionale tra le categorie inferiori della nazionale argentina, Echeverri si distingue per la sua qualità tecnica, talento e capacità di giocare tra le linee. È un calciatore creativo, con un grande controllo orientato, visione di gioco e ultimo passaggio. La sua mobilità, l'intelligenza tattica e la personalità palla al piede gli consentono di agire in modo efficace in diverse posizioni dell'attacco".