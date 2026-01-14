TMW Rivoluzione in attacco alla Roma, nel giro di mercato può essere coinvolto anche Dybala

Sono ore di grandissimo movimento sul mercato per la Roma, che in poche ore accoglierà un doppio rinforzo ufficiale per l'attacco di Gasperini, con il giovane Robinio Vaz in arrivo dal Marsiglia e il più esperto e formato Donyell Malen dall'Aston Villa, per un investimento totale di oltre 50 milioni di euro, tra costi nel presente più immediato e quanto ci sarà da versare in estate.

Le gerarchie nell'attacco della Roma sembrano in una fase di completa rivoluzione. D'altronde quello offensivo è stato il reparto più di difficile gestione per Gasperini, specialmente per quanto concerne la scelta del numero nove. Là davanti le carte saranno rimescolate e nessuno sembra né sicuro di un posto, né incedibile. Un discorso che, apprendiamo, vede coinvolto anche Paulo Dybala.

Dybala ha il suo pesante contratto con la Roma da oltre 6 milioni di euro netti a stagione in scadenza il 30 giugno del 2026 e quello del suo rinnovo, argomento sul quale è calato il silenzio da tempo, è un tema che si trascina da mesi.

Stando a quanto appreso da noi di TMW, in caso di un'offerta congrua la Roma valuterebbe la cessione della 'Joya' anche in questa finestra di gennaio. Ci sono già stati dei primi apprezzamenti per il fantasista, da Brasile e Arabia Saudita.