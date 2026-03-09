Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 marzo

Alessio Alaimo
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Alaimo
Oggi alle 01:25
Alessio Alaimo

JUVENTUS, L’AGENTE DI VLAHOVIC A TORINO. MODRIC CHIUDE LE PORTE AL REAL MADRID: E MASSARA FA IL PUNTO SU DYBALA -

Darko Ristic è a Torino. A comunicarlo è stato lo stesso agente serbo sulle sue storie Instagram. Il procuratore tra gli altri di Dusan Vlahovic ha infatti condiviso un'immagine dagli spalti dello Stadium per assistere a Juventus-Pisa, gara terminata ieri sera 4-0.

Il suo assistito, in scadenza di contratto, non ha ancora sciolto i dubbi sul suo futuro e proprio la visita in città di Ristic potrebbe magari accelerare le cose, in un senso (rinnovo con la Juventus) o nell'altro (accordo a parametro zero con un altro club).

Il centrocampista del Milan, Luka Modric ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il derby vinto contro l’Inter: “Ritorno a Madrid? "I rumors ci sono sempre, sono molto contento qui al Milan. La presenza di Ramos? Davanti al capitano bisogna vincere”.   Dopo la vittoria contro la Roma, il centrocampista del Genoa, Junior Messias, autore del gol del momentaneo 1-0, ha parlato a Sky Sport commentando la sua decisione presa qualche tempo fa di rinnovare il suo contratto con il Grifone rinunciando a qualcosa dal punto di vista economico pur di rimanere e mettersi in gioco con la maglia rossoblù.

Questo il pensiero del numero 10 del Genoa: "La festa che stanno facendo adesso i nostri tifosi è uno dei motivi che mi hanno convinto ad accettare. Qui si vivono sempre grandi emozioni, il calcio non è solo soldi. Il nostro mestiere è bellissimo e non contano solo quelli".

Così invece il ds della Roma Frederic Massara sul rinnovo di Dybala: “L’infortunio non incide. Non abbiamo parlato del contratto di Paulo prima e non mi sembra corretto farlo ora che è infortunato. Pensiamo al suo recupero e speriamo che possa tornare a darci una mano nel finale di stagione. Non sono situazioni che impattano sulle nostre decisioni".

LIVERPOOL, ROBERTSON: “L’INTERESSE DEL TOTTENHAM C’ERA”. NEWCASTLE POSSIBILE ASTA PER TONALI -

Andrew Robertson non si è nascosto dietro un dito. Dopo essersi guadagnato il ritorno da titolare nel match di FA Cup vinto (3-1) con il Wolverhampton e aver siglato un gol e un assist, il terzino sinistro del Liverpool è stato incalzato a proposito dei rumors di mercato di gennaio sul Tottenham. Infatti, si vociferava che gli Spurs volessero anticipare l'ingaggio del giocatore scozzese di sei mesi rispetto alla scadenza del contratto con i Reds (30 giugno).

Il Liverpool aveva avviato i contatti con il Tottenham dopo che Robertson aveva mostrato interesse per il trasferimento, salvo poi decidere di rimanere ancora per un po' ad Anfield. "L'interesse c'era, è ovvio", ha ammesso. "Ci sono state discussioni tra i due club, ma la decisione finale è stata quella di restare", le parole riprese da ESPN. "Il mio impegno non è mai venuto meno. Sono legato al Liverpool da otto anni e mezzo o nove ormai, e lo sarò finché non ci sarà più bisogno di me".

"Questo club mi ha dato tutto e io ho dato tutto a questo club. È stato un rapporto fantastico, spero continui. Gennaio è passato, ora guardiamo avanti". Parole che riflettono, dunque, la volontà di continuare al Liverpool qualora ci fossero i presupposti per un rinnovo. "Ho sempre detto che la questione resterà tra me e il club. Non credo che verrà discussa pubblicamente. Ho un rapporto incredibile con Richard Hughes, Mike Gordon e Michael Edwards; sono le persone che mi hanno portato qui e mi hanno aiutato a diventare chi sono. Per rispetto nei loro confronti, le conversazioni rimarranno interne. Quando verrà presa una decisione, vi sarà annunciata".
  Tutti avvisati, su Sandro Tonali è piombato il Real Madrid. Secondo quanto rivelato da The Sun, uno dei principali quotidiani britannici, gli osservatori dei blancos erano presenti ieri sera al St James' Park per assistere alla sconfitta dei Magpies per 3-1 in FA Cup contro il Manchester City. In via ufficiale, stando a quanto riportato, gli uomini di fiducia del club spagnolo erano presenti per studiare le mosse di Pep Guardiola in vista dell'incrocio imminente negli ottavi d'andata di Champions League.

Invece, secondo i colleghi inglesi, la missione era doppia. E il centrocampista italiano, ex Milan, l'altro obiettivo prioritario. Al momento non c'è solo il Real Madrid in fila, anche Manchester City ed Arsenal darebbero battaglia pur di accaparrarsi Tonali per una cifra che dovrebbe ruotare come minimo intorno ai 100 milioni di sterline (circa 115 milioni di euro). Il Newcastle, dal canto suo, non vorrebbe perderlo ma molto dipenderà anche dalla qualificazione in Champions League.

E il suo agente Giuseppe Riso ha alimentato i dubbi dichiarando che il vero valore di Tonali si conoscerà a marzo, suggerendo che il prezzo del cartellino potrebbe salire se aiuterà l'Italia a qualificarsi per i Mondiali tramite i play-off. Il giocatore ha un bel legame con l'allenatore, Eddie Howe, e si sente debitore nei confronti del club per la vicinanza mostrata durante lo stop per calcioscommesse. Di certo l'ex Milan ha un contratto valido fino al 2030 e il Newcastle cercherà di trattenerlo, mentre il fascino del Real Madrid potrebbe fargli girare un po' la testa.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
