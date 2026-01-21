Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 gennaio

JUVENTUS, DISTANZA PER MATETA. IL MILAN STUDIA KOSTIC. SCAMBIO SOHM-FABBIAN FRA FIORENTINA E BOLOGNA. PISA, UFFICIALE LOYOLA. PARMA, LOVIK VA IN TURCHIA

JUVENTUS

La Juventus è sempre alla ricerca di una punta per il proprio attacco. I contatti documentati ieri per Mateta non hanno ancora portato al risultato sperato, perché il Crystal Palace continua a nicchiare sulla cessione del centravanti francese, cercando di sparare più alto. La valutazione minima è di 35 milioni di euro, ma le cessioni di Marc Guehi e l'addio di Glasner - già ufficializzato nelle scorse ore in conferenza stampa - fanno passare un momento turbolento ai londinesi. Quindi l'idea è quella di avere almeno 35 milioni per il proprio attaccante, appena convocato da Didier Deschamps in nazionale francese.

Mateta cercherà di smuovere le acque nelle prossime ore. Perché ha voglia di cambiare club e giocare in un altro campionato. Di più, ha solo un anno di contratto con il Palace e a giugno compirà 29 anni, dunque è l'ultimo grande contratto della sua carriera. Forse l'ultimo treno per giocare in una squadra che verosimilmente è al top d'Europa. Nelle prossime ore ci sarà il dentro o fuori decisivo. Come opzione c'è sempre En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahce, che potrebbe essere una valida soluzione tampone per i prossimi sei mesi. Poi ci sarà da sostituire Vlahovic a giugno, ma questo è un altro discorso.

La Juventus poi ha deciso di rinverdire i contatti per Franck Kessie, centrocampista dell'Al Ahli in scadenza al 30 giugno del 2026. Per l'ivoriano è pronto un contratto triennale, fino al 2029, mentre gli stessi arabi hanno proposto un rinnovo biennale alle stesse cifre attuali da circa 14 milioni di euro. L'idea però è quella di ritornare in Italia per ricoiminciare con la carriera europea, dopo avere giocato per Atalanta, Milan e Barcellona. Molto dipenderà dalle richieste dello stesso Kessie, perché la Juventus ha oramai una politica degli ingaggi abbastanza chiara. Anche per questo l'idea per questa sessione di mercato è quella di avere una soluzione tampone che non cambi granché gli equilibri fra Locatelli, Khephren Thuram e Koopmeiners, proprio perché a luglio l'idea è quella di inserire Kessie nel motore. Non sarà così semplice perché ci sono diversi club interessati.

Juventus e Napoli sono, com'è noto, alla ricerca di un esterno destro che possa alternarsi con i titolari già presenti nelle rispettivi rose. Per questo motivo, sia bianconeri che partenopei, sembrano aver messo nel mirino il medesimo obiettivo per questo mercato di gennaio. Si tratta, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com di Tommaso Barbieri, laterale classe 2002 attualmente in forza alla Cremonese (15 presenze nella Serie A attuale).

Luciano Spalletti firmerebbe in bianco il rinnovo di contratto con la Juventus? Alla vigilia della gara di Champions League con il Benfica di José Mourinho, il tecnico toscano ha risposto così in conferenza stampa: “Non sono pronto a niente, nemmeno alla Juventus è pronta a niente. Questo dubbio ve lo risolveremo l’ultima settimana della nostra convivenza, del nostro rapporto. Si va avanti così, con coerenza, fino all'ultimo. Non ho fatto niente - ha aggiunto Spalletti nel corso dell'incontro con i giornalisti - per meritarmi quello che lei auspica. Nel calcio si sa bene che poi si cambiano idee velocemente e facilmente, la Juventus ha avuto allenatori fortissimi e ne troverà altrettanti uguali a quelli che ha avuto. Io probabilmente, se voglio continuare ad allenare, un’altra squadra spero di trovarla. È tutto molto semplice, molto smart, molto diretto. E le valutazioni si tirano in fondo, non se una volta si perde e una volta si vince. Se si perde bisogna giocare tutti dietro, se si vince bisogna portare un altro nella metà campo e sperare in una casualità e siamo tutti insufficienti. È così, per cui l’ultima settimana si viene qui e si dice le cose insieme”.

MILAN

La particolarità della trattativa per portare Andrej Kostic al Milan è legata al prezzo: i rossoneri arriverebbero a 6 milioni di euro, con i bonus. Il Partizan di Belgrado, nonostante una clausola risolutiva da 20 milioni di euro, ne preferirebbe meno, 5, ma tutti e subito. L’impressione è che il Diavolo, fiutato il potenziale colpaccio, vada incontro alla società serba, anche se al momento resta la distanza.

INTER

L'Inter ha bisogno di un esterno destro e, dopo che è sfumata la possibilità di riportare in Italia Joao Cancelo, la società si è concentrata su Ivan Perisic. Quello del croato sarebbe un ritorno assolutamente gradito dal tecnico e dalla dirigenza, che sanno di poter contare su di lui sia in fase offensiva che in quella difensiva. La sua peculiarità inoltre è quella di saper calciare con entrambi i piedi.

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo sul Fortuna Sittard, il suo compagno al PSV Jerdy Schouten ha parlato così dell'eventualità che l'esterno possa partire: "Si vedono molti giocatori che se ne vanno, ma noi continuiamo a vincere. Certo, preferiremmo avere tutti con noi, ma se uno se ne va, non mi farei prendere dal panico".

ROMA

Arrivano novità sul mercato invernale della Roma. La Gazzetta dello Sport infatti riporta che il club giallorosso starebbe guardando nuovamente in casa del Tottenham, dove è più che mai vivo l'interesse per Radu Dragusin, per rinforzare il reparto difensivo, soprattutto dopo lo stop di Mario Hermoso. Stavolta però l'interesse sarebbe anche per un altro giocatore che potrebbe lasciare gli Spurs nel corso dell'inverno, ovvero Mathys Tel, attaccante classe 2005.

Un nome che non è nuovo quello del francese e che già nelle scorse settimane era stato accostato a più riprese proprio alla Roma, sia in Italia che in Inghilterra. Secondo quanto spiega il quotidiano a far propendere il giocatore per la cessione sarebbe stata la decisione del club londinese di escluderlo ancora dalla lista Uefa. La Roma, scrive il quotidiano, sarebbe interessata a prelevarlo dal Tottenham con la formula del prestito, proprio come per quanto riguarda Dragusin. Il Tottenham però dal canto suo spingerebbe invece per inserire almeno l'obbligo di riscatto.

FIORENTINA

Questo calciomercato di gennaio vede la Fiorentina in grande fermento e come una delle squadre più attive, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite.

Per un Fabbian che arriva al posto di Sohm con i due che si scambieranno le maglie di Bologna e Fiorentina che indossavano fino ad oggi, c'è anche un altro interprete del centrocampo gigliato che sta per lasciare il Viola Park per andare a raccogliere un minutaggio superiore da qualche altra parte.

Il riferimento è ad Amir Richardson, classe 2003 ormai a un passo dal trasferirsi al Copenaghen. Come rivelato già nelle scorse ore qui su TMW, è stato definito il passaggio in prestito con diritto di riscatto del marocchino nella società della capitale danese, che avrà dalla sua l'opzione per l'acquisto a titolo definitivo. Nel caso in cui dovesse essere attivata, porterebbe il totale della cifra investita nell'affare a circa 10 milioni di euro. Le fumate bianche del caso sono già arrivate tutte, adesso si attendono solamente di fatto gli annunci ufficiali.

Il sorpasso dello Schalke 04 sul Paris FC per Edin Dzeko è praticamente definitivo. Il centravanti bosniaco saluterà la Fiorentina nei prossimi giorni, con le parti che sono al lavoro per risolvere il contratto, per poi firmare con i tedeschi. Sarà un ritorno in Germania per Dzeko - che ha già giocato nel Wolfsburg - in un club di Zweite Bundesliga che è al primo posto in classifica.

COMO

Il Como di Cesc Fabregas, che pure ha più volte ipotizzato un progetto “italiano”, continua a pescare all’estero. L’ultimo talento nel mirino dei lariani è il brasiliano Kaiki Bruno da Silva, 22 anni, terzino sinistro di proprietà del Cruzeiro, del quale è già un senatore nonostante la giovane età.

PISA

Felipe Loyola è ufficialmente un calciatore del Pisa. L’annuncio arriva dall’Argentina, direttamente dall’Independiente, società di Avellaneda, che ha anche - in maniera non del tutto usuale, almeno per il calcio italiano ed europeo in generale, ma anche per quello argentino - fornito tutti i dettagli su formula e costi dell’operazione.

I dettagli. L’operazione, si legge, è stata definita con la formula del prestito di 6 mesi, con un corrispettivo di 1.300.000 euro e un bonus di 200.000 euro legato agli obiettivi. "È previsto inoltre l’obbligo di acquisto da 5.500.000 euro per il 70% del cartellino, nel caso in cui il giocatore prenda parte ad almeno 5 partite con la nuova squadra. Infine, è stata concordata un’opzione di acquisto per il restante 30%, fissata a 4.250.000 euro". In questo modo, il costo complessivo dell'operazione potrebbe arrivare a circa 11,25 milioni di euro.

PARMA

Il Parma ha comunicato di aver chiuso una cessione, quella del terzino sinistro di nazionalità norvegese Mathias Lovik (22 anni), acquistato un anno fa di questi tempi - è arrivato nel calciomercato di gennaio del 2025 - dal Molde e rivenduto adesso nella Super Lig turca, dove giocherà con il Trabzonspor.

VERONA

La Serie A bussa alla porta di Nusa Edward Obaretin (22 anni), difensore centrale di piede mancino che la scorsa estate ha lasciato il Napoli e si è trasferito in prestito all'Empoli. Obaretin è infatti finito nel mirino dell'Hellas Verona, alla ricerca di rinforzi in questo calciomercato di gennaio. Il difensore classe 2003, che tra poco meno di una settimana compirà 23 anni, è uno dei nomi nella short list dell'uomo mercato del club scaligero Sogliano e nei giorni scorsi i gialloblù sono andati alla carica per provare l'affondo. Difficile però che l'Empoli accetti di privarsi di un pezzo da novanta come Obaretin a metà di una stagione sì altalenante, ma che vede i toscani a ridosso delle posizioni playoff da quando in panchina è tornato Dionisi. Fino a qui qualsiasi tipo di proposta per Obaretin è stata rifiutata dagli azzurri, che puntano a tenerlo con loro fino al termine della stagione, quando si concluderà il prestito secco dal Napoli. L'Hellas Verona potrebbe tornare alla carica, ma arrivare a Obaretin sarà difficile. Per il difensore, che nelle settimane scorse è stato accostato anche al Torino, 18 presenze e 1 gol segnato in questo primo scorcio di campionato di Serie B disputato con l'Empoli.

BARCELLONA, TER STEGEN LASCIA E VA AL GIRONA. REITZ, NIENTE SERIE A: LIPSIA SU DI LUI.

Il Girona ha ufficializzato l’arrivo di Marc-André ter Stegen, che vestirà la maglia biancorossa fino al termine della stagione dopo l’accordo di prestito raggiunto con il Barcellona. Un’operazione di grande peso sportivo e simbolico, che porta nel piccolo club catalano uno dei portieri più titolati e rispettati del calcio europeo.

Era finito per gravitare attorno all'orbita Roma in tema mercato, alla fine Rocco Reitz non si è mai spostato dal Borussia Monchengladbach. Il centrocampista tedesco, classe 2002, è rimasto nel club di Bundesliga, ma il suo agente è riuscito a inserire una clausola rescissoria da 20-25 milioni di euro circa e attiva solo nell’estate del 2026.

Situazione questa confacente agli interessi del Lipsia. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, il club targato Red Bull vorrebbe immediatamente un centrocampista per rinforzare la rosa e il primo nome appuntato è proprio quello di Reitz del 'Gladbach. Il 23enne è ben recensito in terra teutonica: non ha ancora esordito nella Nazionale maggiore di Nagelsmann, ma vanta 17 presenze e 2 gol con l'Under 21