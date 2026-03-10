L'Inter si lecca le ferite post-derby: non preoccupano Thuram e Bastoni, si ferma Calhanoglu

Il giorno dopo il derby (perso) per l'Inter è stato il tempo delle riflessioni e della presa di coscienza di cosa servirà ai nerazzurri in questo finale di stagione per non dilapidare il vantaggio accumulato in Serie A, adesso di 7 punti sui cugini del Milan quando mancano 10 partite alla fine dei giochi, e per provare allo stesso tempo magari a scrivere una pagina della propria storia con il tentativo di infilare il double nazionale, vincendo la Coppa Italia.

Il Day After Derby dell'Inter però serve anche per leccarsi le ferite. Non tanto quelle per la sconfitta, per quanto sofferta e arrivata al termine di 90 minuti più recupero di battaglia (e con coda polemica legata alla mancata concessione di un calcio di rigore per mano di Ricci su sponda di Dumfries, episodio sul quale comunque l'AIA ha dato ragione all'arbitro Doveri e al VAR) quanto quelle per gli infortuni.

E allora c'è in corso la conta dei disponibili di casa Inter, in vista del prossimo impegno di campionato, sabato pomeriggio a San Siro contro l'Atalanta. Non preoccupano le condizioni di Alessandro Bastoni: il difensore ha rimediato solamente una forte contusione alla tibia e dovrebbe essere questione di qualche giorno prima che la botta venga riassorbita. Rientrerà Marcus Thuram, che sta smaltendo l'attacco influenzale che lo ha tenuto fuori causa nel derby, mentre ancora grande cautela sul conto di Lautaro Martinez: il capitano sta meglio, ma non sarà rischiato.

Da tenere d'occhio le condizioni di Hakan Calhanoglu, rimasto tutto il tempo in panchina nel derby di domenica sera. Come ha fatto sapere la stessa Inter, il turco è rimasto vittima di un risentimento agli adduttori della coscia destra, che sarà monitorato giorno dopo giorno. E che lo terrà in dubbio per l'Atalanta.