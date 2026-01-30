Inter e Juventus, destini comuni: a caccia agli sgoccioli del mercato. E si sfidano a San Valentino

In comune hanno poche cose, se non la necessità. A pochi giorni dalla fine del mercato invernale, Inter e Juventus sono ancora alla caccia di rinforzi dei quali sapevano di avere bisogno già prima che iniziassero le danze del calciomercato. E in un caso, quello di Brooke Norton Cuffy, possono anche incrociarsi. In attesa di sfidarsi, da eterni rivali, nella sera degli innamorati: tra poche ore verrà infatti messa in calendario, per la prima volta nella storia del derby d’Italia, la partita il 14 febbraio alle 20.45.

Caccia all’esterno. A destra, riguarda entrambe. Più l’Inter, che continua a sperare in un sì del PSV Eindhoven per Ivan Perisic: i contatti sono frequenti, la volontà del croato chiaro, il no degli olandesi per ora altrettanto. In parallelo, Marotta, Ausilio e Baccin portano avanti i discorsi per Moussa Diaby, che però per ora l’Al-Ittihad non libera se non con una formula più “certa”. In Italia, Norton-Cuffy piace sicuramente, ma non è detto che ci sia davvero un affondo sin da subito. L’inglese è nel mirino della Juventus, che sta liberando Joao Mario: il laterale portoghese piace a tante in Serie A, dal Bologna a Fiorentina e Sassuolo.

Il centravanti è, invece, una necessità solo juventina. Luciano Spalletti continua a sperare che sia Randal Kolo Muani, il grande rimpianto dei tifosi bianconeri. L’ad Damien Comolli ha però incassato il no del Tottenham alla risoluzione anticipata del prestito con il Paris Saint-Germain. Se la situazione non dovesse sbloccarsi, non è da escludere un ritorno di fiamma per Joshua Zirkzee.