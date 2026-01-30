Doppio colpo Parma, Nzola al Sassuolo: gli affari chiusi nelle ultime ore in Serie A

Il mercato del Parma si stappa e si sdoppia: nella giornata appena conclusa, il club emiliano ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Franco Carboni e Hans Nicolussi Caviglia. Entrambi in prestito: il difensore dall’Inter (ma era all’Empoli) con diritto di riscatto, il centrocampista dal Venezia (ma era alla Fiorentina) con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

A proposito di Firenze: non ci passerà nemmeno Mbala Nzola, ma è dalla Fiorentina che l’attaccante approderà formalmente al Sassuolo. Nelle prossime ore visita e firma, prestito con diritto di riscatto a 3,5 milioni di euro dopo la rottura con il Sassuolo, che curiosamente sarà la prossima avversaria dei neroverdi di Fabio Grosso. Il Sassuolo ha chiesto Felipe Pedro alla Juventus, mentre il Pisa si consola pagando 3 milioni di euro per il cartellino di Filip Stojilkovic, attaccante che era nel mirino anche del Monza.

Servirà un po’ di tempo per l’arrivo di Adrian Przyborek alla Lazio, ma l’innesto dovrebbe essere solo rimandato. Chiusa la trattativa per Kristjan Asllani al Besiktas, ma anche in questo caso servirà pazienza: il volo che avrebbe dovuto portare a Istanbul il centrocampista albanese è stato cancellato per un problema tecnico. Lecce scatenato in uscita: Maleh va alla Cremonese, Kaba al Nantes.