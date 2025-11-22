Quale sarà la vera faccia dell'Atalanta di Palladino? A Napoli è sembrata la stessa di Juric

Probabilmente sarebbe stato impossibile vedere di più, visto il poco tempo a disposizione e soprattutto i pochi giocatori presenti a Zingonia nelle ultime due settimane. La prima Atalanta di Raffaele Palladino però va incontro ad una sconfitta al debutto, al Maradona contro il Napoli reduce da settimane di polemiche e voci.

Un 3-1 che ha mostrato una Dea a due facce: male, malissimo nel primo tempo. Con il Napoli che pur lasciando il pallone in mano agli avversari ha fatto un po' quello che voleva, con gioco fluido e tanto cinismo. L'Atalanta è sembrata invece una versione sbiadita della squadra che ha incantato l'Europa per anni, in linea con tante prestazioni dell'ultimo periodo. Poi la ripresa, in cui è emerso il carattere che si è portato dietro anche la qualità.

Una squadra come detto dal doppio volto, di fatto in continuità con quelle che sono state tante prestazioni giocate con Juric in panchina. E a Napoli è sembrata proprio quella squadra, con picchi molto alti ma anche fragilità che creano onde importanti verso il basso. Le attenuanti sono evidenti per Palladino, il quale dovrà però dare una scossa immediata per non rischiare di vivere una stagione di metà classifica e senza ambizioni europee. "Ripartiamo dal carattere, dal furore e dal coraggio del secondo tempo. Ho tante cose su cui lavorare", ha detto lo stesso Palladino a fine gara.