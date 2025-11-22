Live TMW
Atalanta, a breve Palladino in conferenza stampa dopo il match contro il Napoli
Al termine del match contro il Napoli, l'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.
