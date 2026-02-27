Juventus proiettata verso il futuro: al via la stagione dei rinnovi

La Juventus, ieri, ha ripreso ad allenarsi, lasciandosi già alle spalle l’amarezza per l’eliminazione dalla Champions. I bianconeri sono usciti dal campo stremati ma consapevoli di aver giocato una grande partita. La Juventus ha ritrovato la sua identità e il merito è riconducibile a Luciano Spalletti, che ha avuto il merito di far rinascere gran parte dei giocatori juventini. La prestazione contro il Galatasaray è stata all’altezza del blasone della Juventus e il pubblico bianconero ha voluto tributare il giusto applauso a tutto il gruppo. I tifosi juventini, a fine gara, hanno dimostrato il loro amore ai giocatori applaudendoli come non facevano da molto tempo. La Juventus si è ricompattata, ha ritrovato il suo spirito e adesso la squadra è chiamata a riprendersi il quarto posto. Durante l’allenamento di ieri i giocatori hanno svolto un lavoro di scarico e adesso gran parte dei calciatori avrà bisogno di riposare, perché i 120 minuti contro il Galatasaray, di cui 70 in 10, hanno certamente fatto calare le energie. Ma la Juventus ha dimostrato di avere un grande carattere e, se lo spirito sarà quello visto mercoledì, di certo Spalletti potrà essere solo che soddisfatto.

Prossima settimana il rinnovo di McKennie.

Weston McKennie e la Juventus, nei giorni scorsi, hanno trovato un accordo per il rinnovo fino al 2030. L’annuncio ufficiale del prolungamento del contratto dell’americano con il club bianconero è atteso per la prossima settimana e sancirà la volontà reciproca di proseguire insieme. McKennie resterà così a Torino per i prossimi cinque anni, rafforzando ulteriormente il suo legame con l’ambiente juventino. Si appresta, inoltre, a diventare uno dei giocatori con più anni di militanza nella Juventus dell’ultimo ciclo. L’americano è sbarcato in Italia nell’estate del 2020, portando energia, dinamismo e grande spirito di sacrificio. Dopo una breve parentesi nel 2023 al Leeds United, è tornato a vestire la maglia della Vecchia Signora con rinnovata determinazione. Il suo rientro a Torino ha rappresentato un punto di svolta, sia dal punto di vista tecnico sia caratteriale. Con il tempo, infatti, è diventato un uomo fondamentale in campo, grazie alla sua duttilità tattica e alla capacità di adattarsi a più ruoli. Allo stesso modo, nello spogliatoio è considerato un elemento prezioso per carisma e spirito di gruppo. Nella trattativa per il rinnovo con la Juventus, la volontà di McKennie di restare è stata decisiva e ha facilitato l’intesa tra le parti. Il centrocampista statunitense ha sempre dato priorità al progetto bianconero, dimostrando attaccamento ai colori e senso di appartenenza. Un aspetto particolarmente apprezzato anche da Luciano Spalletti, che lo considera una pedina imprescindibile per equilibrio, intensità e continuità nel suo sistema di gioco.

È tempo di rinnovi.

Ieri, la Juventus ha annunciato il rinnovo di Carlo Pinsoglio fino al 2027. Il terzo portiere juventino si appresta a restare a Torino per il decimo anno. Pinsoglio è un uomo spogliatoio che gode del rispetto dei compagni, della società e di Spalletti. La sua permanenza sarà anche un segno di continuità per il reparto portieri della Juventus, visto che il prossimo anno è possibile che Perin vada via e Di Gregorio non è certo della permanenza. Ma il rinnovo di Pinsoglio e quello imminente di McKennie aprono la stagione dei prolungamenti per la Juventus. Infatti, nell’agenda della dirigenza bianconera la priorità è quella di blindare Luciano Spalletti. Chiellini lo ha detto più volte, indicando il tecnico di Certaldo come una certezza del presente e del futuro della Juventus. Ora le parti si ritroveranno per trovare un accordo e per mettere tutto nero su bianco. L’altro rinnovo a cui pensa la Juventus è quello di Dusan Vlahovic. Anche in questo caso Chiellini si è speso con parole importanti verso DV9, definendolo uno dei giocatori cardine della squadra. Il dirigente juventino ha spiegato che il bomber serbo ha un grande legame con la Vecchia Signora e il suo affetto per questi colori non si discute. Adesso le parti si siederanno intorno a un tavolo per cercare di trovare un accordo. La Juventus è pronta a proporre a Vlahovic un contratto con le stesse cifre percepite da Yildiz. La palla passerà a Dusan, che sarà chiamato a decidere se sarà sufficiente o se le sue richieste non coincideranno con l’offerta della società. Intanto, Spalletti lo aspetta in campo e lo avrà di nuovo in gruppo a partire dalla prossima settimana.