Calhanoglu: "Dopo il Milan c'erano Barça e Juventus. Ma Inzaghi chiamava continuamente..."

Intervenuto al canale YouTube KAFA Sports, Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, è tornato a parlare del trasferimento in nerazzurro dal Milan: "È un passo difficile, prima di tutto devi dimostrare il tuo valore e di essere in buona salute. E poi anche coi tifosi, dovevi convincerli che avresti dato sempre il 100%. La mia prima partita però è andata bene, ho segnato e fatto un assist. Ero sinceramente entusiasta di quella partita, è stata un'esperienza nuova, diciamo una transizione nella mia carriera".

I club interessati erano tanti: "Abbiamo aspettato fino all'ultimo che il Milan facesse una proposta per il rinnovo, ma non è arrivata. A quel punto arrivò il mio agente che mi disse che c'era un'offerta del Barcellona e anche la Juventus era interessata. Ma poi è arrivata l'Inter, all'ultimo momento: Inzaghi ci chiamava continuamente, mi desiderava fortemente. In quel momento mi sono chiesto: 'Ma come si fa a passare dal Milan all'Inter?'. L'agente mi ha detto: 'Dormici su, poi quando ti svegli mi chiami'. Ho accettato. È stata una mia decisione. Quando poi l'ho comunicata alla mia famiglia, loro l'hanno accettata".

Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Hakan Calhanoglu.