Inter, questione rinnovi: da Calha a Bastoni passando per Dimarco, la situazione

L'imminente pausa per le Nazionali servirà per ricaricare le batterie, tracciare un bilancio di quanto fatto fin qui e magari pensare al futuro. L'Inter in questo senso non fa eccezione, avendo il tema dei rinnovi prima o poi da affrontare - come riporta il QS - per evitare complicazioni. Tra i giocatori con il contratto in scadenza l'anno prossimo, il più discusso è senza dubbio Hakan Calhanoglu: poteva andare via l'estate scorsa, il Galatasaray non ha mai offerto una cifra congrua per il suo cartellino e alla fine è ripartito riprendendosi d'imperio la regia interista.

L'annata in corso però, per il turco è stata contraddistinta da frequenti stop per problemi fisici. Una situazione che non può passare inosservata agli occhi della dirigenza, che a questo punto si chiede se valga la pena o meno rinnovare un contratto da 6,5 milioni all'anno a un calciatore indiscutibile a livello tecnico ma discontinuo sul piano fisico. Chi non desta preoccupazione è invece Federico Dimarco. Anche lui ha il contratto che scade nel 2027, guadagna 4 milioni netti a stagione e, con le sue straordinarie prestazioni, potrebbe essersi guadagnato un rinnovo con ulteriore rialzo (a quota 5?) e una scadenza al 2029. Ancora non sono iniziati i dialoghi tra le parti, ma di fatto c'è reciproco intendimento sul voler proseguire insieme.

Infine Alessandro Bastoni, nell'occhio del ciclone dopo Inter-Juventus e con il Barcellona che lo corteggia. A differenza die due compagni già citati, il suo contratto con l'Inter è fino al 2028. Davanti alla giusta cifra, però, la posizione del club di Marotta potrebbe vacillare.