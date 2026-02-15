Inter-Juventus, Calvarese: "Inesistente il secondo giallo a Kalulu. Decisione avventata"

"Una decisione avventata e sbagliata macchia la prestazione di Federico La Penna, alla gara più importante della sua carriera". Questo l'esordio nel suo articolo di fondo per l'edizione odierna di Tuttosport di Gianpaolo Calvarese. L'ex fischietto ovviamente analizza l'espulsione per doppia ammonizione di Pierre Kalulu nel corso di Inter-Juventus, episodio che di fatto ha condizionato l'andamento della gara con i bianconeri costretti a giocare in dieci contro undici per la parte finale del primo tempo e per tutta la ripresa.

Un cartellino che per Calvarese è "inesistente". "Il fallo su Bastoni non c’è - prosegue nell'analisi -. Nessun contatto basso, forse una lievissima pizzicata della maglia, che però non si allarga. Ricordiamo che l’IFAB sta studiando un’implementazione del protocollo VAR per estenderlo già dalla prossima estate anche alle seconde ammonizioni, ma al momento la tecnologia non può intervenire in questi casi".

L'ex arbitro analizza questo fatto come "un errore grave dell’arbitro, anche perché sarebbe stato il secondo giallo per Bastoni, che era già ammonito". "La Penna era partito con una soglia disciplinare bassa - ha concluso - che aveva portato appunto alle ammonizioni di Bastoni (fallo su Conceicao) e Kalulu (su Barella). Manca un giallo invece per lo stesso Barella, che protesta vistosamente, anche con un gesto del braccio, dopo un fallo su Cambiaso".