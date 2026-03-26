Ludi: "Utopico parlare di scudetto per il Como. Chi vincerà? L'Inter ha tutto per farlo"
Non solo Como, il direttore sportivo del club Carlalberto Ludi, nell'intervista rilasciata a Radio Radio Lo Sport, ha parlato anche della lotta per il titolo: "Penso che l'Inter abbia tutto per raggiungere lo scudetto. È la squadra più attrezzata, non vedo tutta questa preoccupazione. Noi penseremo al nostro destino, poi che vinca il migliore, ma l'Inter è favorita".
Entro quanti anni il Como potrà lottare per lo scudetto?
"È utopico parlarne, è totalmente fuori dalle nostre dimensioni. Ci consideriamo già una grande, miriamo all'eccellenza, è la volontà di tutti. È normale che non abbiamo raggiunto le dimensioni delle big, ma nel nostro piccolo vogliamo essere diversi e penso che ci stiamo riuscendo. Vedremo cosa ci riserverà il futuro, ma sarà fondato sulla voglia di migliorarci".
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