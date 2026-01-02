Candela: "Mi rivedo un po' in Dimarco. Wesley? Meglio a sinistra, fa la differenza"

Vincent Candela, ex esterno della Roma, ai microfoni di Tuttosport si è soffermato su diverse tematiche legate alla squadra giallorossa e non solo: “Per me Wesley è più efficace a sinistra che a destra. Io insisterei con il brasiliano sulla corsia mancina, anche perché a destra ci sono già Celik e Rensch, che finora hanno fatto bene. Wesley invece sulla fascia sinistra fa davvero la differenza”.

C’è oggi un ‘Candela’ tra i terzini della Serie A?

“Quello che mi piace di più e che ha maggior qualità è Dimarco dell’Inter. In Federico un po’ mi rivedo, per tecnica e stile di gioco”.

Oggi si apre il mercato: questa Roma ha bisogno di rinforzi per restare in alto…

“Assolutamente sì, soprattutto in attacco. Va assecondato e accontentato il mister nelle sue richieste. Gasperini sta dimostrando di essere un allenatore di primissimo livello: se la Roma è così in alto a metà stagione, è soprattutto merito suo”.

Si aspettava un impatto così immediato da parte di Gasperini?

“Certamente. Già in estate dicevo a tutti che il grande colpo della Roma era lui. Gasperini è uno dei tecnici migliori in circolazione e ha fatto cose straordinarie con l’Atalanta. Non sono affatto sorpreso che stia andando così bene, anzi: me lo aspettavo”.

Chi prenderebbe per rinforzare il reparto offensivo giallorosso?

“Sento e leggo i nomi di Raspadori e Zirkzee. Sono entrambi attaccanti di talento, con qualità importanti. Potrebbero fare molto bene con Gasperini. A questa squadra servono gol e loro due possono sicuramente portarli”.