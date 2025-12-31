Candela: "Roma, devi sognare. Gasperini trasforma tutto in oro, la chiave per me è Cristante"

La Roma è la squadra che in Serie A ha fatto più punti nell'anno solare 2025 e per analizzare i principali aspetti dietro alle performance della squadra della Capitale in maglia giallorossa, l'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex difensore Vincent Candela, che lì ha giocato dal 1997 al 2005.

Dice Candela, analizzando nel complesso la Roma: "La classifica parla chiaro, è giusto combattere fino alla fine per la Champions ma nel calcio è bello anche sognare. E se l'Inter è sempre stata la più forte negli ultimi anni, ma hanno vinto anche le altre, vuol dire che è possibile. Non è una sorpresa, magari manca qualcosa per combattere fino alla fine. Ma c'è un valore aggiunto, Gaspeini che trasforma tutto in oro. Squadra e società sono da celebrare, della tifoseria ormai non parlo neanche".

Candela quindi guarda ad alcuni singoli protagonisti di questa Roma: "Wesley a sinistra mi piace, mi ricorda quello che facevo io. Koné è un gigante sia con la palla che quando difende, lui come Soulé possono fare ancora meglio. Ma il giocatore chiave per me è Cristante e lo dico dal primo giorno in cui è arrivato. Ci sarà un motivo se alla fine gioca sempre lui".