Lazio e Torino, che intreccio: scambio di prestiti per Ilic e Noslin. Cosa manca per chiudere

Uno scambio che potrebbe rivoluzionare Torino e Lazio: Ivan Ilic in maglia biancoceleste e al rapporto da Sarri, Tijjani Noslin dai granata con Baroni. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i due club starebbero parlando apertamente di un "baratto" di prestiti per i giocatori e lato capitolini in verità avrebbero già voluto chiuderlo. Tuttavia, la società di Lotito è ancora in attesa del via libera di Urbano Cairo & co.

Alla base di questa operazione ci sarebbe già molto: il placet di Lazio e Torino a seguito di contatti, la disponibilità di Ilic e Noslin, oltre che ovviamente la predisposizione dei rispettivi allenatori. Stando al quotidiano romano, i presupposti per chiudere il doppio trasferimento ci sono, ma si parla ancora di fase esplorativa del caso e le fasi calde arriveranno solo a dicembre.

Di fatto, però, anche gli ingaggi aiutano: Ilic guadagna 1,6 milioni, Noslin 1,5. E gli investimenti disposti per prelevarli sono sempre simili, circa 15 milioni per il centrocampista granata contro i poco più di 16 milioni per l'attaccante olandese. Ciò vuol dire che il riscatto potrebbe essere stabilito intorno a queste cifre. Ma le società, a questo proposito, devono ancora fare delle valutazioni.

L'operazione ovviamente sarebbe imbastita per questioni tecniche: il giocatore biancoceleste non gioca con Sarri, mentre Ilic si è rilanciato solo di recente (prima dell'infortunio) sotto la guida di Baroni. Ad ogni modo, qualora non dovesse andare in porto il doppio affare, Noslin potrebbe finire nei radar dell'Eredivisie in estate.