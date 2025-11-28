Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio e Torino, che intreccio: scambio di prestiti per Ilic e Noslin. Cosa manca per chiudere

Lazio e Torino, che intreccio: scambio di prestiti per Ilic e Noslin. Cosa manca per chiudereTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 10:00Serie A
Yvonne Alessandro

Uno scambio che potrebbe rivoluzionare Torino e Lazio: Ivan Ilic in maglia biancoceleste e al rapporto da Sarri, Tijjani Noslin dai granata con Baroni. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i due club starebbero parlando apertamente di un "baratto" di prestiti per i giocatori e lato capitolini in verità avrebbero già voluto chiuderlo. Tuttavia, la società di Lotito è ancora in attesa del via libera di Urbano Cairo & co.

Alla base di questa operazione ci sarebbe già molto: il placet di Lazio e Torino a seguito di contatti, la disponibilità di Ilic e Noslin, oltre che ovviamente la predisposizione dei rispettivi allenatori. Stando al quotidiano romano, i presupposti per chiudere il doppio trasferimento ci sono, ma si parla ancora di fase esplorativa del caso e le fasi calde arriveranno solo a dicembre.

Di fatto, però, anche gli ingaggi aiutano: Ilic guadagna 1,6 milioni, Noslin 1,5. E gli investimenti disposti per prelevarli sono sempre simili, circa 15 milioni per il centrocampista granata contro i poco più di 16 milioni per l'attaccante olandese. Ciò vuol dire che il riscatto potrebbe essere stabilito intorno a queste cifre. Ma le società, a questo proposito, devono ancora fare delle valutazioni.

L'operazione ovviamente sarebbe imbastita per questioni tecniche: il giocatore biancoceleste non gioca con Sarri, mentre Ilic si è rilanciato solo di recente (prima dell'infortunio) sotto la guida di Baroni. Ad ogni modo, qualora non dovesse andare in porto il doppio affare, Noslin potrebbe finire nei radar dell'Eredivisie in estate.

Articoli correlati
Lazio, da Ilic a Fabbian fino ad arrivare a Fagioli: tutte le idee per il mercato... Lazio, da Ilic a Fabbian fino ad arrivare a Fagioli: tutte le idee per il mercato di gennaio
Torino, sollievo per Ilic: nessuna lesione ai legamenti del ginocchio. Non dovrà... Torino, sollievo per Ilic: nessuna lesione ai legamenti del ginocchio. Non dovrà operarsi
Torino, Baroni perde Ilic e Simeone: ecco come cambieranno i granata Torino, Baroni perde Ilic e Simeone: ecco come cambieranno i granata
Altre notizie Serie A
Juventus, caccia alla continuità: dagli approcci ai piazzati, Spalletti ha tanto... Juventus, caccia alla continuità: dagli approcci ai piazzati, Spalletti ha tanto da correggere
Lautaro, brucia il cambio a Madrid: nessuna rottura con Chivu, ora all'Inter nuova... Lautaro, brucia il cambio a Madrid: nessuna rottura con Chivu, ora all'Inter nuova gestione
Jeda avverte il Cagliari: "La Juve può fare gol in qualsiasi momento ma può anche... Jeda avverte il Cagliari: "La Juve può fare gol in qualsiasi momento ma può anche subirlo"
Napoli, i tempi di recupero di Gilmour in caso di (quasi certa) operazione: si rivedrà... Napoli, i tempi di recupero di Gilmour in caso di (quasi certa) operazione: si rivedrà nel 2026
Hellas Verona, è il momento di uscire dalla crisi: patto Zanetti-Sogliano per la... Hellas Verona, è il momento di uscire dalla crisi: patto Zanetti-Sogliano per la svolta
Agostinelli: "Alla Lazio manca qualità. Scambio Noslin-Ilic? Va seguito l’allenatore"... Agostinelli: "Alla Lazio manca qualità. Scambio Noslin-Ilic? Va seguito l’allenatore"
Cagliari, Palestra: "Qua l'ambiente giusto per me. Juventus? Ci faremo trovare pronti"... Cagliari, Palestra: "Qua l'ambiente giusto per me. Juventus? Ci faremo trovare pronti"
Insigne aspetta solo la Lazio, che però cincischia: Sarri insiste, la volontà di... Insigne aspetta solo la Lazio, che però cincischia: Sarri insiste, la volontà di Lotito
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Le più lette
1 Panchine Serie B 2025/26: per il post Caserta, il Bari ha puntato sul ritorno di Vivarini
2 Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
3 Destiny Udogie, minacciato con un'arma da fuoco. Perché aveva scelto un'altra agenzia
4 Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 novembre
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il giorno speciale di Alessandro Altobelli, cuore Inter e leggenda azzurra. Spillo festeggia 70 anni
Immagine top news n.1 Ranking UEFA per il 5° posto Champions, l'Italia si avvicina alla seconda posizione
Immagine top news n.2 El Aynaoui alla Roma sta diventando qualcosa di più di una costosa seconda scelta
Immagine top news n.3 Così le top leghe europee nelle Coppe - A sorpresa svettano Ligue 1 e Serie A
Immagine top news n.4 Risultati e classifiche di Europa e Conference League: le tre italiane in zona playoff
Immagine top news n.5 La Roma vince anche in Europa ma Gasperini è soddisfatto a metà: "Mi aspettavo di più"
Immagine top news n.6 È un Bologna deluxe, adesso anche in Europa. Italiano si gode un attacco che non perdona
Immagine top news n.7 Fiorentina, Dzeko: "Possiamo dire che facciamo cag*re, ma serve più aiuto dai tifosi"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.2 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.3 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.4 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ricchiuti sul Rimini: "Si poteva provare almeno a far chiudere il girone di andata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, è allarme per i due ko di fila? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Vedo solo quattro elementi che sono da Juventus. Inter, ko da analizzare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina in caduta libera anche in Conference, l'AEK Atene espugna il Franchi 1-0: gli highlights
Immagine news Serie A n.2 Luis Alberto: "Il Milan è da scudetto. A Sarri voglio molto bene. Nico Paz è fortissimo"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, caccia alla continuità: dagli approcci ai piazzati, Spalletti ha tanto da correggere
Immagine news Serie A n.4 Lautaro, brucia il cambio a Madrid: nessuna rottura con Chivu, ora all'Inter nuova gestione
Immagine news Serie A n.5 Jeda avverte il Cagliari: "La Juve può fare gol in qualsiasi momento ma può anche subirlo"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, i tempi di recupero di Gilmour in caso di (quasi certa) operazione: si rivedrà nel 2026
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La B si apre con Cesena-Modena. Bisoli: "Grandi valori in campo, sarà bella da vedere"
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: per il post Caserta, il Bari ha puntato sul ritorno di Vivarini
Immagine news Serie B n.3 Serie B, al via quest'oggi la 14ª giornata. Domenica l'inatteso scontro salvezza Spezia-Samp
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Cesena-Modena: derby d'alta quota nell'anticipo della 14a giornata
Immagine news Serie B n.5 Padova, Perrotta: "Emozione tornare a Pescara. Papu Gomez? È davvero umile"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, Possanzini: "Venezia esame stimolante, ci dirà chi siamo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, adesso è finita: la FIGC annuncia la revoca l'affiliazione. Decadono i tesseramenti
Immagine news Serie C n.2 Maiello: "Ho fatto la scelta giusta scegliendo Casarano: allenatore preparato e società seria"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, a rischio la panchina di Tesser? La Pro Patria fu già infausta per Curioni...
Immagine news Serie C n.4 Anderlecht e Basilea su Zanaboni del Casarano. È arrivato svincolato in estate
Immagine news Serie C n.5 Al via la 16ª giornata del campionato di Serie C. Fari puntati su Rimini-Torres a rischio rinvio
Immagine news Serie C n.6 Ricchiuti sul Rimini: "Si poteva provare almeno a far chiudere il girone di andata"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Cantore e l'esperienza USA: "Qui calcio più fisico e meno tattico. La mia velocità è dimezzata"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.6 Svezia, la bandiera Sembrant dice addio alla Nazionale: dopo 17 anni e 5 medaglie al collo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…