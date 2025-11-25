Capello: "Nella Juve non giustifico niente, Chiellini sia più influente. Lo volevo a Roma"

L'ex allenatore Fabio Capello, presente negli studi di Sky Sport per commentare le partite della serata di Champions League, ha rilasciato qualche parola nel pre-gara.

In particolare, Capello si è soffermato sulle scelte di formazione di Spalletti per la sua Juventus: "Due registi a centrocampo non è una cosa che si vede spesso, non da Italia. Si torna un po' ai vecchi tempi, c'è bisogno di chi fa girare velocemente la palla. Però serve anche che facciano filtro, perché dietro c'è Koopmeiners che non è un difensore e quindi è molto più facile che ci sia da doverlo aiutare".

Quindi Capello prosegue e conclude parlando della Juventus in generale: "La Juventus è una squadra in costruzione, non si può giustificare niente. Hanno speso tanti soldi, sono anni che è così, e non hanno ancora trovato la quadra. Poi confido che personaggi come Chiellini avranno grande influenza, serve chi ha giocato, che abbia grande esperienza e sappia dare delle direttive. Io Chiellini lo conosco bene, lo volevo alla Roma, poi l'ho ritrovato alla Juventus".

Di seguito le formazioni ufficiali.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet, Maatta, Hogh, Blomberg.

A disposizione: Lund, Brondbo, Nielsen, Auklend, Hauge, Saltnes, Moe, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Bassi, Jorgensen.

Allenatore: Kjetil Knutsen.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Conceicao, Adzic; Openda.

A disposizione: Di Gregorio, Fuscaldo, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Kostic, Thuram, Joao Mario, David, Cabal, Rouhi.

Allenatore: Luciano Spalletti.