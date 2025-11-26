Capello: "L'Inter ha subito un gol irregolare. Ma non si può marcare in modo così approssimativo"

Fabio Capello, dagli studi di Sky, ha analizzato la sconfitta dell’Inter a Madrid con l’Atletico: “Va analizzata la partita. L’Inter ha subito un gol irregolare nel primo tempo, perché la palla ha toccato sulla mano del giocatore dell’Atletico. Però una caratteristica dell’Inter è che, come va in vantaggio o pareggia, diventa amorfa: non va più avanti, si appiattisce, non ha più la determinazione di prima. Se deve fare gol va a manetta: una volta che segna, si siede. È una cosa che Chivu non è riuscito a togliere.

Sul gol nel finale, quando fai tanti cambi diventa difficile tenere le posizioni. In questo caso hanno permesso a un giocatore potente di arrivare lì e fare gol di testa”.

Capello è stato particolarmente critico sulle marcature in occasione della rete-partita siglata da Gimenez al 93’: “Non si possono regalare le partite così, con una marcatura sull’angolo ‘all’incirca’. Peccato perché l’Inter ha fatto un’ottima partita, con un regalo finale assurdo che a questi livelli non puoi concedere”.