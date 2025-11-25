Capello elogia Allegri: "Ha buona memoria, sta riportando in vita il vecchio Milan"

Fabio Capello, ex allenatore rossonero, parla in modo entusiastico di Allegri e del peso che ha avuto nella rinascita del Milan, reduce dal successo nel derby: "Direi il 70-80%, perché contro le grandi non vinci se non sei entrato nella testa dei giocatori. Lungo una stagione ci sono degli step da superare e li superi solo se sei convinto che le direttive dell’allenatore siano corrette".

Questo derby ha dimostrato che accettare il possesso altrui, affidandosi alle ripartenze, comporta più benefici che rischi.

"Non sono così convinto che questo piano gara sia un rischio: se hai delle attitudini a giocare in quel modo e riesci a restare sempre concentrato, può essere un’arma vincente. Non dimentichiamo anche che non ha a disposizione una rosa ricchissima e quindi non ha un’infinità di soluzioni per variare il piano tattico".

Capello ha poi trattato l'aspetto della gestione del gruppo da parte di Allegri, sottolineando che non si tratta solo di tattica, ma anche di maggiore attenzione a regole e comportamenti a Milanello. Ha affermato che, sebbene alcuni possano considerare questi aspetti come dettagli, in realtà sono "proprio le cose che fanno la differenza", poiché servono a creare gruppo e mentalità vincente, che sono sempre state "l’anima e la forza del Milan". Capello ha concluso che, per come Allegri sta gestendo la situazione, sta "riportando in vita il vecchio Milan", dimostrando che "Max ha buona memoria".