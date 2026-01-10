Live TMW Juventus Women, Canzi: "Contento di avere tutta la rosa a disposizione"

Max Canzi, allenatore della Juventus Women, ha parlato alla viglia della sfida contro la Roma. TuttoMercatoweb.com ha ripreso le parole del tecnico bianconero.

Che aria si respira nello spogliatoio?

"Arriviamo da una buona chiusura dell’anno solare 2025, anzi ottima. Dopodiché abbiamo staccato la spina perchè era giusto ed inevitabile. Abbiamo ripreso con entusiasmo perchè all’orizzonte c’era una partita importantissima che vale un trofeo. Si percepisce piacere di stare insieme e lavorare insieme ed è bello”.

Sulle parole di Rossettini?

"Ringrazio Luca perchè ero squalificato contro la Roma e sono certo abbia detto che siamo più forti in maniera sincera. Io peso le squadre in funzione dei punti fatti, quindi dicono che siamo un’ottima squadra, forse abbiamo sotto performato rispetto a quanto abbiamo potuto fare. Mi sembra buffo dire che siamo i migliori, abbiamo cinque punti in meno. Si sfideranno due ottime squadre, ad un livello molto simile secondo me”.

Su Peyraud-Magnin?

"Sto valutando cosa fare. Sarà della partita, è convocata, sarà con noi. Non so ancora se giocherà lei o Danielle”.

È contento di iniziare l'anno con una finale?

"Quando giochi ai massimi livelli è stimolante, sai che è una finale ma non è piovuta dal cielo, ce la siamo guadagnata con lo scorso campionato. La Supercoppa mette a confronto chi vince campionato e Coppa Italia, non potevamo giocare contro noi stessi quindi giochiamo contro la seconda classificata che è la Roma. Siamo al massimo livello, siamo contenti noi staff e le ragazze. Insidie? È una gara senza appello quindi devi fare grande prestazione e sono certo che ci porterà anche risultato”.

Sui 4 mila tifosi?

“Molto bello. Sono spettatori paganti quindi questo fa la differenza sui numeri. Sono convinto che essendoci ancora la possibilità di comprare i biglietti anche all’ultimo momento allo stadio come si faceva un tempo nel calcio che ricordo io se il tempo ci aiuta saranno superati. Ci saranno due tv importanti a seguirci, lo stadio si sta riempiendo. Molto bello lo stadio, ci ho giocato molte volte con il calcio maschile, è un po’ dispersivo quindi la tanta gente aiuterà. Sono contento”.

Cosa servirà per vincere?

"Molto importante approcciare bene. Io ho giocato solo due finali contro la Roma, entrambe le abbiamo indirizzate bene dall’inizio. Un fattore importantissimo. Come stiamo? Oltre a chi è già partita e chi arriverà in futuro abbiamo tutte disponibili. In dubbio c’è Bonansea che stiamo cercando di recuperare, probabilmente sarà convocata ma vedremo se sarà della partita, sono contento perchè ho tutta la rosa a disposizione”.

Cosa dirà alle ragazze?

"Io ho molto da imparare dalle mie giocatrici. Per me è solo la terza finale. Martina le ha giocate tutte o comunque c’era. Io ho da imparare da loro sotto questo aspetto. Come ho sempre detto nei momenti difficili loro sbagliano difficilmente l’approccio nelle partite importanti. Parlo di performance e approccio non di risultati. Loro hanno da insegnare a me l’approccio. Io metto la mia esperienza nel calcio, ho giocato tante partite importanti. Prepareremo un piano gara che consideriamo il migliore possibile per affrontarle in questo momento. Cosa dirò? Come ho sempre detto per assurdo sono le partite più facili da preparare per aspetto mentale: la posta in palio è alta e sappiamo cosa ci stiamo giocando. Sono più preoccupato magari di una partita come quella contro il Cesena dove ho avuto una risposta eccezionale. Credo si debba andare avanti sapendo che siamo un grande gruppo, siamo forti e ci piace pensare che gli altri si preoccupino quando devono incontrarci”.

Ha già deciso la formazione?

"Zoff, Gentile, Cabrini (ride ndr). Ci sono ancora un paio di dubbi, la formazione viene fatta in base allo stato di forma, a chi incontriamo e al piano gara. Ho un gruppo eccezionale e il grande risultato pre gara per me è andare ad affrontare questa partita ad organico pieno. Vorrei evitare di dare vantaggi agli avversari”.