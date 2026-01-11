Inter U23, Cinquegrano: "La prima squadra è un bagaglio importante. Mi ispiro a Dumfries"

Dopo la vittoria dell’Inter U23 sul campo della Pro Patria, in conferenza stampa ha preso la parola anche Simone Cinquegrano, uno dei protagonisti della gara. Il giovane difensore nerazzurro ha offerto una prova solida, confermando i segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane.

Cinquegrano ha innanzitutto evidenziato quanto sia stato formativo il periodo trascorso con la prima squadra: “Sul fatto che sono stato con la prima è un bagaglio importante. Quando sali con l’Inter devi anche andare con il loro passo”. Un’esperienza che gli ha permesso di confrontarsi con ritmi e standard più elevati, utili anche nel percorso in Under 23. “Quando sono ritornato qui è stato bellissimo. Sono molto contento che oggi abbiamo trovato i tre punti”, ha aggiunto, sottolineando il valore della vittoria arrivata dopo un periodo non semplice.

Il classe 2004 ha poi parlato del proprio cammino personale, senza nascondere la consapevolezza di avere ancora ampi margini di miglioramento: “C’è tanto da migliorare, sono ancora giovane. Per me ogni giorno è una lotta per fare meglio”. La prestazione contro la Pro Patria rappresenta però un passo avanti importante: “Sulla partita di oggi penso di essere tornato con un bel bagaglio importante ed essere tornato con questa bella prestazione anche grazie ai miei compagni”.

In chiusura, Cinquegrano ha raccontato i suoi modelli di riferimento e le ambizioni future: “In realtà mi hanno detto in tanti che assomiglio a Bellanova”, ha spiegato, facendo riferimento a Raoul Bellanova. Poi la rivelazione sull’idolo: “Quello che guardo è Denzel Dumfries, vorrei essere come lui”, citando Denzel Dumfries. “Ora non sono riuscito a guardarlo tanto perché è infortunato. Spero di fare un’ottima carriera piena di sacrifici”.