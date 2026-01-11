Il Parma omaggia Graziano Fiorita: lavorava con il papà di un membro dello staff ducale

Un bel momento al Via del Mare ha preceduto gli istanti prima del fischio di inizio della sfida tra il Lecce ed il Parma, lunch match della ventesima giornata di Serie A. Dopo il riscaldamento delle rispettive squadre, infatti, il capitano della formazione ospite Emanuele Valeri e Rino Soda, membro dello staff medico dei ducali, sono scesi in campo con un mazzo di fiori e una maglia celebrativa per ricordare Graziano Fiorita, fisioterapista dei salentini scomparso lo scorso aprile all’età di 47 anni mentre il Lecce si trovava in ritiro.

Valeri e Soda hanno lasciato posato i fiori e la maglia sulla panchina in cui Fiorita era solito sedersi durante le partite casalinghe del Lecce. Questo perché il padre di Rino Soda, Francesco Soda, è a sua volta un membro dello staff medico della squadra pugliese e quindi collega di Fiorita. L’episodio è stato sottolineato con indistinti applausi da tutti i settori dello stadio.