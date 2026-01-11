Il Venezia vince anche in 10, Adorante: "Fa vedere la squadra che siamo diventati"

Il Venezia vince ancora e continua nell'inseguimento al Frosinone ed al Monza: 3-1 alla Reggiana in trasferta. Nel post-partita ha parlato in conferenza stampa l'attaccante Andrea Adorante, che ha analizzato così il match: "E' stata una partita molto difficile" - le sue parole riprese da TuttoVeneziaSport.it - " , nel senso che, in certe occasioni abbiamo avuto tanta fretta di fare le cose. Ci è sfuggita un pò di mano perché loro ci venivano a pressare forte e alternavano questa allo star compatti e, quindi, tante volte ci obbligavano a forzare le giocate. Quando lo facevamo e sbagliavamo, loro ripartivano e su questo sono veramente bravi. Ho visto una partita dove noi abbiamo fatto bene. Sono tante le cose da migliorare, come giusto che sia, però credo sia la strada giusta".

Sul suo gol, ha aggiunto: "La prima cosa a cui ho pensato è che volevo sterzare e poi ho visto che ne arrivava un altro e, allora, mi sono detto di provare a fare la finta di tiro e mi sono spostato la palla e ho tirato a incrociare. All'inizio volevo aprirla, ma ho visto che il portiere faceva il passetto di lato e, quindi, l'ho incrociata".

In merito alla maturità nel saper giocare in dieci uomini, senza perdere la bussola, ha aggiunto: "Quanto vale? Penso tanto, perché è una cosa che non abbiamo mai provato finora. Quindi, fa vedere la squadra che siamo diventati e che, se fosse successo prima, magari avremmo potuto soffrire. Invece adesso siamo rimasti compatti fino all'ultimo ed è molto importante per la fiducia e far vedere che così possiamo fare tanto"