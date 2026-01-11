50 secondi sul cronometro e il Lecce è già in vantaggio: ci pensa Stulic, 1-0 sul Parma
Nanche un minuto sul cronometro e si sblocca già il punteggio al Via del Mare. Il Lecce si porta in vantaggio sul Parma con Nikola Stulic. L'attaccante giallorosso riceve un cross dalla corsia di sinistra, si volta con troppa facilità su Valenti e calcia di prima intenzione alle spalle di Corvi.
