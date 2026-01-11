Conte in silenzio e senza Neres, Chivu pronto anche alle ingiustizie: la vigilia di Inter-Napoli

Quasi tutto pronto, ancora qualche ora e allo stadio Meazza andrà in scena il piatto forte della 20^ giornata di Serie A, il confronto della domenica sera tra l’Inter capolista e il Napoli campione d’Italia in carica. Una sfida, quella che inizierà alle ore 20:45, fondamentale anche per capire le dinamiche della lotta Scudetto.

A introdurre la partita per i nerazzurri ha parlato in conferenza stampa l’allenatore Cristian Chivu, che scaccia i contorni della sfida personale contro il collega in azzurro Antonio Conte: “Ho grande stima di Conte allenatore, gli ho fatto anche i complimenti quando giocavo per quello che riusciva a trasmettere da allenatore. Anche lui si è evoluto molto ed è un vincente. Non esiste il confronto Chivu e Conte per me. Gli interpreti di questo sport sono i giocatori. Ultimamente l'allenatore ha anche troppa importanza anche se è ovvio che possa incidere”. Con una frase d'impatto in risposta all'ennesima domanda sugli errori arbitrali: “Ci siamo allenati anche ad accettare l’ingiustizia”.

Dall’altra parte della barricata, rimane in silenzio invece Antonio Conte. Niente conferenza stampa pre-partita per l’allenatore del Napoli, che ha dovuto tra l’altro incassare una brutta notizia nelle scorse ore, quella che anche a San Siro sarà costretto a dover fare a meno del suo asso offensivo, il brasiliano David Neres.