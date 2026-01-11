Da Loftus-Cheek a Gatti e Miretti: le ultime di mercato nelle top news delle 13

Loftus-Cheek per Gatti? L'ipotesi di scambio

L'indiscrezione l'ha lanciata il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, secondo il quale Milan e Juventus starebbero pensando a un clamoroso scambio in questo mercato invernale. Quello fra il centrocampista rossonero Ruben Loftus-Cheek e il difensore bianconero Federico Gatti.

Stando a quanto si legge, alla base dell'idea ci sarebbe l'intenzione di effettuare due prestiti, fino a fine stagione. Ci starebbero pensando le due squadre, così come anche i due giocatori e i rispettivi allenatori, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Questi ultimi in particolare sarebbero i più convinti fra le parti in questione, per muoversi in questa direzione.

Il papà di Miretti: "Vuole restare"

"A gennaio non penso che si muova, lui non vuole andare via. Ci sono tante voci, ma nulla di realmente concreto": così il padre di Fabio Miretti, Livio, in merito al possibile addio alla Juventus del centrocampista nella finestra invernale dei trasferimenti. Parole che confermano quanto vi abbiamo anticipato sul fatto che, nonostante le squadre che lo corteggiano, la sensazione sia che alla fine possa rimanere dov'è.

Il Torino osserva un giovane uruguaiano

Il Torino ha osservato da vicino in Uruguay - secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com - Lucas Agazzi. Classe 2005, è in forza al Defensor, club al quale è legato da un contratto in essere fino al 31 dicembre 2026. Si tratta di un giocatore di piede destro, capace di ricoprire tutti i ruoli sulla fascia di competenza. Un profilo che potrebbe fare al caso del nuovo Toro, che con Baroni sta puntando molto sul 3-5-2 come sistema di gioco.

Dragusin-Roma in stand-by

"Dragusin è un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma". Così ha parlato ieri Florin Manea sul proprio assistito. Il riferimento è a Radu Dragusin, difensore in uscita dal Tottenham e nel mirino della Roma. Il difensore rumeno piace molto alla formazione di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di nuovi rinforzi in questa sessione invernale di trattative. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, l'idea è ricaduta proprio sull'ex Genoa che potrebbe arrivare nella Capitale qualora si sbloccasse la trattativa con i londinesi.

Trattativa in stand-by

La situazione però, per il momento, è in stand by con alcuni contatti che ci sono stati nella giornata di ieri. I giallorossi avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo in base alle presenze. Per il momento non è ancora arrivata alcuna risposta dal Tottenham per il giocatore che, ricordiamo, è reduce da un infortunio al crociato.