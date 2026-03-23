Quattro centravanti in panchina e Yildiz falso nove. Capello: "Va così di moda..."

Yildiz falso nove, Vlahovic, Milik, Openda e David in panchina. A Fabio Capello, la Gazzetta dello Sport ha chiesto la ragione dietro questa scelta di Luciano Spalletti per la sfida contro il SAssuolo: "Il falso nove va così di moda (ride, ndr). Vabbè, i primi due tornavano da lunghi infortuni, mentre evidentemente gli altri due non sono ritenuti all’altezza dall’allenatore al momento".

Detta così, sembra quasi che Spalletti voglia mandare un messaggio alla società: David e Openda erano i grandi acquisti estivi in attacco.

"Ma no, non è un messaggio a nessuno. Come tutti i tecnici, Spalletti vuole solamente vincere. Quindi mi pare chiaro che, optando per altre scelte, pensi sia più facile fare i tre punti senza Openda e David. Tutto qui".

La stagione di Yildiz

Kenan Yıldız sta vivendo una stagione 2025/26 da assoluto protagonista con la Juventus. Fino ad ora ha collezionato 40 presenze complessive per 3.257 minuti giocati tra tutte le competizioni, realizzando 11 gol e fornendo 10 assist. In Serie A ha disputato 29 partite segnando 10 reti e servendo 7 assist in 2.405 minuti, confermando il suo ruolo di ala sinistra titolare e tra i migliori marcatori del campionato. In Champions League ha aggiunto 10 apparizioni con 1 gol e 3 assist in 768 minuti, mentre in Coppa Italia ha giocato 1 match per 84 minuti.