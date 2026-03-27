Tutti su Kessie, a scadenza di contratto: Juventus, Roma e Inter. Nodo ingaggio

Frank Kessié torna a far parlare di sé in ottica di un ritorno in Italia. Il centrocampista ivoriano, oggi all’Al Ahli di Gedda, è in scadenza il 30 giugno e non ha ancora accettato il rinnovo proposto dal club, nonostante un’offerta molto ricca messa sul tavolo dalla sua società. Il giocatore, sembra infatti attratto dall’idea di tornare in Serie A, dove diversi club stanno monitorando la situazione.

Come ricorda Tuttosport in passato si era fatta avanti la Fiorentina, che potrebbe anche tornare alla carica. In vista della prossima estate però, la Juventus appare in pole position: i contatti con il suo agente George Atangana, stando a quanto si legge, sarebbero continui e il club bianconero lo considera un rinforzo ideale per il centrocampo. Il giocatore piace anche a Luciano Spalletti, che aveva già tentato di allenarlo in passato.

Non solo Juve: anche Inter e Roma resterebbero alla finestra. I giallorossi, guidati da Gian Piero Gasperini, potrebbero riportarlo sotto la guida del tecnico che lo lanciò all’Atalanta. L’Inter, invece, tramite Piero Ausilio, ha già avviato contatti esplorativi. Resta il nodo ingaggio: gli attuali 14 milioni sono fuori portata per i club italiani, ma un contratto ridotto potrebbe riaprire le porte della Serie A.