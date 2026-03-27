Napoli, ci siamo per il rinnovo di Rrahmani: poi toccherà a Spinazzola e Juan Jesus

La sfida contro il Milan è ancora lontana. Dopo la pausa per le Nazionali, il Napoli tornerà in campo contro i rossoneri di Massimiliano Allegri per giocarsi il secondo posto in classifica alle spalle dell'inter capolista. Una sfida che Antonio Conte sta preparando a Castel Volturno con una rosa decimata dai tanti impegnati con la rispettive rappresentative. Dietro le scrivanie invece si pensa al futuro soprattutto a quei giocatori che hanno il contratto in scadenza e che dovranno essere rinnovati.

La situazione di Rrahmani

Uno di questi è Amir Rrahmani. Il difensore della formazione partenopea terminerà il suo contratto nel 2027. Motivo per cui il club si è già attivato per trattare un prolungamento. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda il calciatore azzurro c'è già un'intesa e va semplicemente aspettato l'annuncio ufficiale. Una buona notizie per il tecnico che avrà ancora a disposizione il suo centrale a lungo.

Da Spinazzola a Juan Jesus

Una volta sistemato Rrahmani, sarà la volta degli altri giocatori che andranno in scadenza. Il primo è Leonardo Spinazzola e il secondo è Juan Jesus. In entrambi i casi sono già iniziati i colloqui con Manna con la speranza che si possa trovare un’intesa a breve per due giocatori fondamentali nella scacchiera del Napoli.