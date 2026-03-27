Juventus, sogno Lewandowski per l'attacco: emissari di Comolli ieri a Varsavia per il bomber

Che la Juventus sia alla ricerca di un centravanti non è un mistero. La formazione bianconera, che sul campo deve ancora conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, sta pensando alla prossima stagione. L'intenzione dei dirigenti della Continassa è quella di acquistare un centravanti di peso che possa garantire prestazioni e soprattutto gol. Tanta è la delusione dagli attaccanti centrali che sono in rosa adesso a disposizione di mister Luciano Spalletti. Da Openda a David nessuno ha lasciato il segno.

Per il ruolo di bomber la Juve starebbe pensando ad un colpo da novanta. Uno dei giocatori che piacerebbe, oltre al rinnovo di Vlahovic e al ritorno di Kolo Muani, sarebbe Robert Lewandowski in scadenza di contratto con il Barcellona. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le valutazioni sarebbero in corso e un emissario sarebbe andato ieri in Polonia per osservare l'attaccante a segno nel match contro l'Albania.

E proprio lo stesso Lewandowski di recente ha voluto chiarire sul proprio futuro: "Per quanto riguarda il mio futuro e le possibili decisioni, confermo quanto ho detto tempo fa, sia nelle interviste che ai media. Nulla è cambiato per me in termini di ciò che vorrei. Sto prendendo del tempo per decidere cosa è meglio per me, quindi non ho ancora preso alcuna decisione".